Bencina crede in Zaniolo: "Grande colpo dei Pozzo, non ha punti deboli. Udine posto giusto"
L'edizione odierna de Il Gazzettino del Friuli propone una lunga intervista a Claudio Bencina, doppio ex di Cremonese e Udinese (che si affronteranno lunedì prossimo per la 7^ giornata): "L'Udinese è sicuramente più forte della Cremonese, ma lunedì sera si annuncia un incontro equilibrato. Sarò allo stadio e riaffioreranno ricordi meravigliosi di quando indossavo queste due maglie".
Quindi Bencina si sofferma anche sulle vicende presenti che riguardano Udinese e Cremonese: "Non sarà un test facile per l'Udinese, con Nicola la Cremo ha trovato l'allenatore ideale. Trasmette grinta e umiltà ma pratica anche un calcio moderno. Non credo certo che vedremo la stessa squadra che battuto il Milan a San Siro, ma di recente non ha comunque mai deluso. Con l'Inter, sì, potevano fare di più".
In conclusione Bencina si concentra quindi sulle difficoltà recenti dell'Udinese: "Ultimamente ha raccolto poco ma non metto in discussione il suo organico. Non è una squadra costruita solo per la salvezza, ma per la parte sinistra della classifica". Qualche riflessione la dedica nello specifico a Zaniolo: "Quando ho saputo del suo acquisto, ho subito pensato a un grande colpo dei Pozzo. Non ha punti deboli, dico che è capitato nel posto giusto. Deve crederci, è partito nel modo giusto".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.