Bencina crede in Zaniolo: "Grande colpo dei Pozzo, non ha punti deboli. Udine posto giusto"

L'edizione odierna de Il Gazzettino del Friuli propone una lunga intervista a Claudio Bencina, doppio ex di Cremonese e Udinese (che si affronteranno lunedì prossimo per la 7^ giornata): "L'Udinese è sicuramente più forte della Cremonese, ma lunedì sera si annuncia un incontro equilibrato. Sarò allo stadio e riaffioreranno ricordi meravigliosi di quando indossavo queste due maglie".

Quindi Bencina si sofferma anche sulle vicende presenti che riguardano Udinese e Cremonese: "Non sarà un test facile per l'Udinese, con Nicola la Cremo ha trovato l'allenatore ideale. Trasmette grinta e umiltà ma pratica anche un calcio moderno. Non credo certo che vedremo la stessa squadra che battuto il Milan a San Siro, ma di recente non ha comunque mai deluso. Con l'Inter, sì, potevano fare di più".

In conclusione Bencina si concentra quindi sulle difficoltà recenti dell'Udinese: "Ultimamente ha raccolto poco ma non metto in discussione il suo organico. Non è una squadra costruita solo per la salvezza, ma per la parte sinistra della classifica". Qualche riflessione la dedica nello specifico a Zaniolo: "Quando ho saputo del suo acquisto, ho subito pensato a un grande colpo dei Pozzo. Non ha punti deboli, dico che è capitato nel posto giusto. Deve crederci, è partito nel modo giusto".