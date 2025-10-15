Napoli, l'ex vice di Mazzarri esalta Lobotka: "È un campione fuori e dentro al campo"

L'allenatore e vice tecnico del Napoli ai tempi di Mazzarri Nicolò Frustalupi, ha parlato su 1 Station Radio. Queste le sue parole, iniziando dalla gara che attende gli azzurri con il Torino: "L’ambiente a Torino in questo momento non è dei migliori e credo che la squadra ne stia risentendo. Questo potrebbe anche essere un vantaggio per il Napoli. Tuttavia, ogni partita è diversa e bisogna vedere come arrivano entrambe le squadre. Dopo la sosta per le Nazionali è sempre complicato preparare una gara, quindi può succedere di tutto.

Chiaramente il Napoli è favorito: è, secondo me, la squadra più forte del campionato e deve puntare alla vittoria, ma non deve mai abbassare il livello di attenzione. Dopo le soste spesso si nascondono insidie. La volta scorsa il Napoli ha affrontato la Fiorentina e ha vinto 3-1, quindi i tifosi sperano in un bis. Tuttavia, il Torino resta una squadra temibile, soprattutto in casa: credo che la classifica non rispecchi il reale valore del Torino, quindi bisogna stare attenti".

Su Lobotka.

"Sicuramente un campione. Nel periodo in cui siamo stati insieme è sempre stato tra i migliori in campo. Anche con Spalletti, l’anno precedente al nostro, lo era; ha continuato ad esserlo e, con Conte, si sta confermando. È il regista della squadra, quello che fa girare il gioco da dietro, e si fa sentire tantissimo. Fuori dal campo è un ragazzo eccezionale, puntuale, serio e lavoratore. Ha un’importanza enorme, anche se il Napoli si è rinforzato molto: Gilmour è un giocatore che può sostituirlo ed è all’altezza della situazione".