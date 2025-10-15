Israele fuori dai Mondiali. Sui social esulta la Palestina: emoji di un piatto di pasta per l'Italia
TUTTO mercato WEB
Il 3-0 con cui l'Italia ha battuto Israele nella serata di ieri, oltre a rappresentare la matematica qualificazione degli azzurri almeno ai playoff di marzo, ha chiuso anche la porta ai Mondiali in programma del 2026 per la nazionale di Ben Shimon.
Un esito festeggiato sui social dal profilo ufficiale della Palestina che ha ricondiviso il post dell'Italia in cui veniva celebrata la vittoria, con l'aggiunta dell'emoji di un piatto di pasta.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
Le più lette
1 Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
Ora in radio
13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Serie A
Israele fuori dai Mondiali. Sui social esulta la Palestina: emoji di un piatto di pasta per l'Italia
Serie B
Serie C
Calcio femminile