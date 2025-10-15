L'ex Verona Piovanelli: "Giovane e Orban di un livello superiore. L'Hellas ha un bel gioco"

Al Corriere di Verona ha parlato l'ex attaccante gialloblù e del Pia Lamberto Piovanelli. Queste le sue parole: "Ho visto Orban e Giovane: che punte che ha l’Hellas. Pochi gol? Il momento è questo e va superato. Penso che se una squadra ha gioco, e non c’è dubbio che sia così per l’Hellas, alla fine vada a raccogliere. L’ho vista con la Juventus e mi ha impressionato, tanto da farmi ritenere che non c’entri con la lotta per la salvezza".

Ancora su Giovane e Orban

"Guarda, Giovane è un talento che sa trovare delle grosse giocate, con molta qualità. Orban è velocissimo, ha uno scatto che strappa, a tratti è incontenibile. Li ritengo di un livello superiore".

Verona e Pisa si salveranno secondo lei?

"Il Pisa non deve impantanarsi in classifica, gli servono punti subito perché il rischio è che la cosa si complichi. Per l’Hellas ho piena fiducia. La garanzia è Sean Sogliano, il miglior direttore sportivo in Italia, con Sartori e Corvino. Scopre giocatori che nessuno conosce, è un cercatore di pepite d’oro. E non smette di dimostrarlo".