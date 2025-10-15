TMW Iachini: "Palermo, c'è tutto per centrare la Serie A. Per sempre legato ai rosanero"

Ospite delle colonne di TMW all'interno della rubrica 'A tu per tu', Giuseppe Iachini, ex tecnico del Palermo, ha analizzato il rendimento della formazione rosanero attualmente nelle mani di Filippo Inzaghi:

"Ritengo che ci sia tutto per fare bene. L'ambiente è partito con grande fiducia, c'è davvero tutto per centrare il traguardo. Quando arrivai c'era un clima poco felice, poi vincemmo il campionato e valorizzammo tanti giovani. Quest'anno mi sembra che il clima sia positivo".

Spazio, anche, per un amarcord dato che l'ultima promozione in Serie A dei siciliani arrivò proprio con il tecnico abruzzese in panchina: "Rimane una grande soddisfazione. Sono affezionato a Palermo e al Palermo, stravincere il campionato è stato davvero bello. Non era scontato. Ma essere arrivato in un momento difficile e aver ribaltato la situazione e portato la squadra in A è stata una grande gioia. Trovai un giovane Belotti e un altrettanto giovane Dybala. Vazquez fuori rosa. Abbiamo fatto tante cose importanti. Quel gruppo, con gente giusta come Sorrentino, Rispoli, Vitiello e tanti altri, ci ha dato grandi gioie".