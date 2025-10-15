Ascoli muro d’Italia. Solo due club ellenici di terza serie possono provare ad insidiarlo

Alla soglia della decima giornata di campionato di Serie C, l’Ascoli continua a essere la squadra con la miglior difesa del calcio professionistico italiano: appena 1 gol subito in 9 partite. Meglio, dunque, della Roma (2) in Serie A e del Palermo (3) in Serie B.

Allargando lo sguardo alle prime tre divisioni degli altri quattro grandi campionati europei, la situazione non cambia: nessuno in Francia, Germania, Inghilterra e Spagna ha fatto di meglio.

E se ampliassimo ulteriormente la ricerca, includendo anche le prime tre serie di altri sei Paesi europei? Poco o nulla cambierebbe. Solo due squadre, infatti, vantano un rendimento difensivo superiore a quello della formazione allenata da Francesco Tomei: Iraklis Thermaikou e Veria, entrambe militanti nella Gamma Ethniki, la terza serie greca, ancora senza reti al passivo ma con appena quattro gare disputate.

Menzione d’onore, infine, per il Porto, primo in classifica nella Liga Portugal, capace di incassare un solo gol in otto giornate. Non male. Ma non come l’Ascoli.

Di seguito il dettaglio dei vari paesi presi in esame:

AUSTRIA

Bundesliga - Altach (6 in 9 gare)

2. Liga - St. Polten (7 in 9 gare)

Regionalliga - Insbruck (6 in 11 gare)

BELGIO

Jupiler League - Union Saint Gilloise (5 in 10 gare)

Challenger Pro League - Beveren (3 in 9 gare)

National Division 1 - Thes Sport (3 in 7 gare)

FRANCIA

Ligue 1 - PSG, Olympique Lione e Olympique Marsiglia (5 in 7 gare)

Ligue 2 - Pau FC (8 in 9 gare)

National - Versailles e Dijon (5 in 8 gare)

GERMANIA

Bundesliga - Bayern Monaco (3 in 6 gare)

2. Bundesliga - Schalke 04 e Paderborn (5 in 8 gare)

3. Liga - Osnabruck (6 in 10 gare)

GRECIA

Super League - AEK Atene (3 in 6 gare)

Super League 2 - Niki Volos, Karditsa, Kalamata e Panionios (3 in 5 gare)

Gamma Ethniki - Iraklis Thermaikou, Veria (0 in 4 gare)

INGHILTERRA

Premier League - Arsenal (3 in 7 gare)

Championship - Middlesbrought (6 in 9 gare)

League One - Stevenage (8 in 10 gare)

ITALIA

Serie A - Roma (2 in 6 gare)

Serie B - Palermo (3 in 7 gare)

Serie C - Ascoli (1 in 9)

OLANDA

Eredivisie - Feyenoord (6 in 8 gare)

Eerste Divisie - Den Haag (7 in 9 gare)

Tweede Divisie - Hoek (5 in 8 gare)

PORTOGALLO

Liga Portugal - Porto (1 in 8 gare)

Liga Portugal 2 - Sporting B (3 in 7 gare)

Liga 3 - Trofense e Academica (5 in 7 gare)

SPAGNA

LaLiga - Villarreal, Betis, Alaves e Osasuna (8 in 8 gare)

LaLiga 2 - Las Palmas (5 in 9 gare)

Primera RFEF - Sabadell (3 in 7 gare)