Ascoli muro d’Italia. Solo due club ellenici di terza serie possono provare ad insidiarlo
Alla soglia della decima giornata di campionato di Serie C, l’Ascoli continua a essere la squadra con la miglior difesa del calcio professionistico italiano: appena 1 gol subito in 9 partite. Meglio, dunque, della Roma (2) in Serie A e del Palermo (3) in Serie B.
Allargando lo sguardo alle prime tre divisioni degli altri quattro grandi campionati europei, la situazione non cambia: nessuno in Francia, Germania, Inghilterra e Spagna ha fatto di meglio.
E se ampliassimo ulteriormente la ricerca, includendo anche le prime tre serie di altri sei Paesi europei? Poco o nulla cambierebbe. Solo due squadre, infatti, vantano un rendimento difensivo superiore a quello della formazione allenata da Francesco Tomei: Iraklis Thermaikou e Veria, entrambe militanti nella Gamma Ethniki, la terza serie greca, ancora senza reti al passivo ma con appena quattro gare disputate.
Menzione d’onore, infine, per il Porto, primo in classifica nella Liga Portugal, capace di incassare un solo gol in otto giornate. Non male. Ma non come l’Ascoli.
Di seguito il dettaglio dei vari paesi presi in esame:
AUSTRIA
Bundesliga - Altach (6 in 9 gare)
2. Liga - St. Polten (7 in 9 gare)
Regionalliga - Insbruck (6 in 11 gare)
BELGIO
Jupiler League - Union Saint Gilloise (5 in 10 gare)
Challenger Pro League - Beveren (3 in 9 gare)
National Division 1 - Thes Sport (3 in 7 gare)
FRANCIA
Ligue 1 - PSG, Olympique Lione e Olympique Marsiglia (5 in 7 gare)
Ligue 2 - Pau FC (8 in 9 gare)
National - Versailles e Dijon (5 in 8 gare)
GERMANIA
Bundesliga - Bayern Monaco (3 in 6 gare)
2. Bundesliga - Schalke 04 e Paderborn (5 in 8 gare)
3. Liga - Osnabruck (6 in 10 gare)
GRECIA
Super League - AEK Atene (3 in 6 gare)
Super League 2 - Niki Volos, Karditsa, Kalamata e Panionios (3 in 5 gare)
Gamma Ethniki - Iraklis Thermaikou, Veria (0 in 4 gare)
INGHILTERRA
Premier League - Arsenal (3 in 7 gare)
Championship - Middlesbrought (6 in 9 gare)
League One - Stevenage (8 in 10 gare)
ITALIA
Serie A - Roma (2 in 6 gare)
Serie B - Palermo (3 in 7 gare)
Serie C - Ascoli (1 in 9)
OLANDA
Eredivisie - Feyenoord (6 in 8 gare)
Eerste Divisie - Den Haag (7 in 9 gare)
Tweede Divisie - Hoek (5 in 8 gare)
PORTOGALLO
Liga Portugal - Porto (1 in 8 gare)
Liga Portugal 2 - Sporting B (3 in 7 gare)
Liga 3 - Trofense e Academica (5 in 7 gare)
SPAGNA
LaLiga - Villarreal, Betis, Alaves e Osasuna (8 in 8 gare)
LaLiga 2 - Las Palmas (5 in 9 gare)
Primera RFEF - Sabadell (3 in 7 gare)
TURCHIA
Super Lig - Galatasaray (3 in 8 gare)
1. Lig - Vanspor FC (7 in 9 gare)
2. Lig - Bursaspor (4 in 8 gare)
