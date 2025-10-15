Messi elegge i suoi dieci giovani più brillanti del momento: no a Yamal, sì a Nico Paz

Lionel Messi, asso dell'Inter Miami, fa ancora parlare di sé per un'iniziativa non legata al campo, mentre sul rettangolo verde continua ad incantare e collezionare numeri incredibili con la divisa dell'Albiceleste. L'astro argentino, insieme al marchio che lo sponsorizza, ha lanciato la campagna 'Messi+10: Stagione 2'.

In questa iniziativa, il giocatore argentino ha selezionato personalmente i dieci talenti giovanili più brillanti del momento. Stupisce l'assenza di giocatori dal talento cristallino come Lamine Yamal e Franco Mastantuono, stelline di Barcellona e Real Madrid. Stupisce invece che il numero uno della sua lista giochi in Italia ed è l'argentino Nico Paz, peraltro prodotto del settore giovanile merengues. Dopo di lui Paez del Chelsea, Ngumoha del Liverpool, Meïté del Rnnes, Gruda del Brighton, Godts dell'Ajax, Santos del Chelsea e Rodrigo Mora, in forza al Porto.

C'è spazio anche per due calciatrici, come Clara Serrajordi del Barcellona Femenino e Lily Yohannes dell'OL Lyonnes.

1. Nico Paz - Como 1907

2. Kendry Páez - Racing Club de Estrasburgo

3. Rio Ngumoha - Liverpool

4. Mohamed Kader Meïté - Stade Rennes

5. Clara Serrajordi - FC Barcelona Femenino

6. Brajan Gruda - Brighton & Hove Albion

7. Mika Godts - Ajax

8. Andrey Santos - Chelsea

9. Lily Yohannes - OL Lyonnes

10. Rodrigo Mora - FC Porto