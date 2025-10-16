La storia di Bruno Fernandes: scoperto dal Novara, capitano dello United e sogno saudita

Oltre duecento presenze e oltre cento reti, la fascia da capitano del Manchester United. Però la storia di Bruno Fernandes parte da un volo low cost, atterra in Italia e da lì non si ferma più. Mauro Borghetti, capo del settore giovanile del Novara, individuò il ragazzo che il chief scout Javier Ribalta, ora uomo mercato dell'AEK Atene con un trascorso da capo osservatore della Juventus, del Manchester United e da ds tra le altre di Parma e Zenit, andò a vedere in Portogallo. Venti minuti di osservazione e intesa chiusa con l'agente Miguel Pinho. Il ds Cristiano Giaretta finalizza la trattativa, l'affare intavolato dalle parti ha dei costi che sembrano ora un sogno: 40mila euro. L'uomo mercato, convinto dalle doti di Bruno Fernandes, lo porta poi all'Udinese e il resto è storia.

Un capolavoro di mercato, se riletto oggi con gli occhi di chi legge le cifre che i club sauditi mensilmente sono disposti a offrire per il capitano del Manchester United. L'Al Ittihad fresco di nomina di Sergio Conceicao in panchina, pare pronto a spendere fino a 60-70 milioni di euro. In estate erano arrivate proposte, dall'Al Hilal, faraoniche, per i Red Devils e per il giocatore.

Ma sarà così anche nelle prossime sessioni? Per adesso, Bruno Fernandes ha di nuovo detto di no all'Arabia Saudita. "Sono felice al Manchester United. Mi piace godermi il momento. Non so dove giocherò tra un anno, ma non è qualcosa che mi preoccupa. Se non fossi felice, non sarei rimasto”. Lo ha già dimostrato, non è una questione economica, ma di progetto. Quello di Ruben Amorim, dove gioca più arretrato, lo convince ancora?