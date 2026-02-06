Al via la 23ª giornata del campionato di B. Ma il big match è sabato: Frosinone-Venezia
Si accendono nuovamente le luci sul campionato di Serie B, con la 23ª giornata del torneo cadetto che prenderà il via questa sera, con la sfida che contrapporrà il Cesena al Pescara: sfida che potrebbe vedere il nuovo esordio di Lorenzo Insigne con la compagine abruzzese, situazione per la quale c'è grande attesa. Come c'è per il big match tra Frosinone e Venezia, che vale il primo posto, e che si giocherà però sabato; a chiudere il tutto, domenica, Monza-Avellino, poi testa al turno infrasettimanale
Intanto, andiamo a guardare anche quello che è il programma di suddetto turno:
SERIE B, 23ª GIORNATA
Venerdì 6 febbraio 2026
Ore 20.30 - Cesena – Pescara
Sabato 7 febbraio 2026
Ore 15.00 - Carrarese – Südtirol
Ore 15.00 - Catanzaro – Reggiana
Ore 15.00 - Frosinone – Venezia
Ore 15.00 - Juve Stabia – Padova
Ore 15.00 - Mantova - Bari
Ore 15.00 - Modena – Sampdoria
Ore 17.15 - Palermo – Empoli
Ore 17.15 - Spezia – Virtus Entella
Domenica 8 febbraio 2026
Ore 15.00 - Monza – Avellino
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Venezia 47
Frosinone 46
Monza 44
Palermo 41
Cesena 34
Modena 34
Juve Stabia 34
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 28
Sudtirol 28
Avellino 28
Padova 25
Sampdoria 22
Reggiana 21
Virtus Entella 21
Bari 20
Mantova 20
Spezia 20
Pescara 15
