Esperienza ai titoli di coda per Kessié in Arabia: può essere un'occasione per la Serie A?

Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, è tornato a parlare del futuro di Franck Kessié sul suo canale YouTube ufficiale. Secondo quanto riferito dal giornalista, l’ex centrocampista del Milan potrebbe presto chiudere la sua esperienza in Saudi Pro League e valutare un ritorno in Serie A.

Queste le parole del giornalista: “La situazione di Franck Kessié è da tenere d’occhio. Il rinnovo è ancora in fase iniziale e non ha ancora preso slancio. Si tratta di un dossier aperto, che potrebbe evolversi nelle prossime settimane".

Il centrocampista ivoriano resta un profilo apprezzato da diversi club italiani e, nel caso in cui le trattative per il prolungamento del contratto non dovessero fare passi in avanti, il suo nome potrebbe diventare una concreta occasione di mercato per le squadre della Serie A. In estate il calciatore era già stato opzionato da Juventus e Fiorentina.