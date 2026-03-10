Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Palermo di Inzaghi come il Pisa dello scorso anno: ma potrebbe non bastare per la A

Il Palermo di Inzaghi come il Pisa dello scorso anno: ma potrebbe non bastare per la A
© foto di Federico Serra
Tommaso Maschio
Oggi alle 11:41
Tommaso Maschio
Nonostante i 57 punti in classifica i rosanero sono quarti. Nella stagione 2024/25 lo stesso bottino garantiva il secondo posto dei nerazzurri. Sempre con Inzaghi in panchina

Al Palermo di Pippo Inzaghi non basta correre allo stesso ritmo del Pisa dello scorso anno, guidato dallo stesso tecnico piacentino, per essere sicuro di conquistare la tanto agognata promozione in Serie A. Se in basso infatti nessuna sembra riuscire a correre, nella zona alta della classifica i rallentamenti sono pochi e serve mantenere un passo altissimo per restare in corsa per le prime due posizioni nonostante il Palermo, come evidenzia Il Giornale di Sicilia, abbia raccolto 57 punti in 29 giornate.

Stessi punti nello stesso periodo del Pisa della stagione 2024/25 quando la squadra allenata da Inzaghi aveva davanti solo un Sassuolo fuori categoria e al quarto posto c’era una Cremonese con ‘appena’ 45 punti conquistati. Oggi questa media da quasi due punti a partita basta invece solo a garantire un quarto posto a -6 dal Venezia capolista, -3 dal Monza e -1 dal Frosinone.

Anche la storia dice che un cammino come quello del Palermo ha sempre garantito il salto di categoria: nel 1931/32, nel1955/56 e infine nel 2013/14 infatti la squadra rosanero aveva conquistato almeno sedici successi nello stesso arco di tempo facendo poi il salto di categoria a fine stagione. Ora questa media potrebbe non bastare con la squadra di Inzaghi che deve da un lato continuare la sua marcia e dall’altro sperare in qualche passo falso altrui per riagganciare quantomeno il secondo posto e garantirsi il ritorno in Serie A.

