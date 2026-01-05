Pescara, Sgarbi verso il trasferimento in Serie C: ci pensa il Ravenna

Dopo essere esploso con la maglia dell’Avellino in Serie C nel 2023/24, sette reti e 15 assist in 34 presenze, per l’esterno offensivo Lorenzo Sgarbi le cose non sono più andate molto bene con il suo percorso di crescita in Serie B che ha regalato poche gioie. Il classe 2001 nella passata stagione ha vestito le maglie di Bari, otto presenze, e Juve Stabia, 11 gare, senza trovare la via del gol e così anche in questa prima parte dell’anno con il Pescara dove è sceso in campo 10 volte in campionato.

Per il calciatore ora si prospetta una nuova avventura, questa volta in quella Serie C che lo ha visto brillare. Secondo quanto riferito da Sky Sport Sgarbi sarebbe infatti finito nel mirino del Ravenna che sta cercando rinforzi sul reparto offensivo. L’altro nome che viene seguito dal club romagnolo è quello del più esperto Francesco Galuppini, classe ‘93 in uscita dal Mantova.