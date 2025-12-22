Fiorentina, 15 punti di sutura alla testa per Comuzzo: la ricostruzione di quanto accaduto

La Fiorentina ha vinto e convinto finalmente ieri sera contro l'Udinese, ma ha dovuto fare i conti con diversi contrattempi. Se le condizioni fisiche di Rolando Mandragora non preoccupano, Pablo Mari sarà costretto a saltare la trasferta di Parma: il difensore, che non ha preso parte al match del Franchi, ha riportato una lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra.

Un discorso a parte lo merita invece Pietro Comuzzo. Come raccolto da TMW, al classe 2005 sono stati messi 15 punti di sutura alla testa dopo lo scontro aereo con Keinan Davis, centravanti in forza all'Udinese. Il tutto è avvenuto negli spogliatoi del Franchi e oggi non è stato necessario sottoporre a ulteriori accertamenti il calciatore che, salvo sorprese, come tutto il resto della squadra, tornerà al Viola Park ad allenarsi nella giornata di mercoledì.

Nel frattempo si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Fabio Paratici come direttore sportivo della Fiorentina. L'ex Juventus si è preso 48 ore di tempo per riflettere: ha tanta voglia di tornare in Italia, ma il suo dubbio è legato proprio alla posizione di classifica occupata al momento dai viola di Paolo Vanoli. Dovesse arrivare, il dirigente porterebbe con sé il caposcout Lorenzo Giani.