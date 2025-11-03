Samp, c'era una volta il fattore campo: dal 2021 quasi una sconfitta su due gare al "Ferraris"

C'era una volta il "Ferraris". Potrebbe essere questo il titolo delle ultime stagioni della Sampdoria, entrata in un vortice di negatività e da quattro anni inesorabilmente in fondo alle classifiche. Cambiano le proprietà, le dirigenze, gli allenatori e cambiano le dinamiche ma si moltiplicano gli errori. Come quelli sul mercato, almeno per il momento così si stanno rivelando, con una rosa che dopo 11 giornate occupa l'ultimo posto in graduatoria in Serie B. Una situazione di negatività, un tunnel da cui non si vede la luce, un costante giorno della marmotta per i tifosi che, anche quest'anno, sono sempre stati vicino alla squadra.

Sconforto nei tifosi

La sconfitta casalinga contro il Mantova ha gettato tutti i sostenitori blucerchiati nello sconforto con l'ennesimo scontro diretto perso e l'ennesima occasione per far respirare un po' la classifica gettata alle ortiche. Una prestazione decisamente insufficiente con il cambio di guida tecnica e l'arrivo di Gregucci, Foti e Pozzi, oltre all'annuncio dell'ingresso nello staff di Lombardo) che non sembra aver dato la scossa all'ambiente. E dopo la fine della gara un gruppo di tifosi ha presenziato presso l'uscita degli spogliatoio. Alle 23.20 il pullman della squadra non aveva ancora lasciato il "Ferraris".

Quasi una sconfitta su due in casa

E proprio l'impianto di casa è diventato da un po' di anni a questa parte terra di conquista con tantissime squadre capaci di portare via l'intera posta in palio. Dal 2021 a ieri sera, fra campionato e Coppa Italia, le partite casalinghe giocate dalla Samp sono state 87 con appena 25 vittorie, il 28,7%. Le sconfitte invece sono praticamente una su due gare, ovvero il 38 per una percentuale del 43,6%.