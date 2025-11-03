TMW Juve in campo alla vigilia dello Sporting: Yildiz si allena in gruppo, out Kelly e altri 4

Juventus in campo alla vigilia della sfida valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League. Kenan Yildiz lavora in gruppo, mentre sono assenti gli infortunati Kelly, Bremer, Cabal, Pinsoglio e Milik. In calce le immagini realizzate dal nostro inviato.

Spalletti già inserito nel mondo Juventus

Giovedì scorso Luciano Spalletti ha fatto il suo arrivo alla Juventus, ma già da subito è sembrato a suo agio nel mondo bianconero. Il tecnico di Certaldo ha capito subito come integrarsi nella squadra e ha dato fiducia ai giocatori, che così si sono sentiti responsabilizzati. Spalletti ha anche compreso quanto sia pesante la pressione che si vive all’interno della Juventus. Infatti, è stato lo stesso allenatore a sottolineare come, da fuori, la percezione sia diversa rispetto a quella che si ha quando si è dentro al mondo juventino. Adesso, il compito di Spalletti sarà quello di alleggerire il peso della maglia e di far ritrovare fiducia al gruppo. Nel suo primo giorno a Torino, Spalletti ha avuto uno scambio di battute con Perin. Il secondo portiere della Juventus gli aveva chiesto come stesse e lui gli rispose che tutto dipendeva da loro.

Spalletti è cosciente del fatto che sono i calciatori a dover fare la differenza e per questo si è messo a loro completa disposizione. Durante la sfida contro la Cremonese c’è stato anche un momento molto significativo che fa capire come l’allenatore di Certaldo abbia compreso quanto lo spogliatoio sia fondamentale per lui. Nel secondo tempo del match dello Zini, Spalletti si è girato verso la panchina e ha chiamato vicino a sé Perin. Tra i due c’è stato un lungo colloquio e il secondo portiere ha risposto a una domanda del tecnico, probabilmente dandogli alcune informazioni relative ai compagni.