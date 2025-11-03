Lombardo torna alla Samp e viene avvistato con imprenditori interessati al club: suggestione?

La notizia era già stata ufficializzata ieri, Attilio Lombardo è tornato nello staff tecnico della Sampdoria, e, come avevamo riportato, ha sottoscritto un contratto di medio-lungo termine, che lo pone in un ruolo che in realtà sarà di più ampio respiro rispetto a quello degli altri membri. E proprio su questo aspetto, ulteriori dettagli emergono da Il Secolo XIX-Genova, che parla di un accordo valido fino al 2028: Lombardo, si legge, diviene quindi "una figura riconducibile direttamente al club".

Proprio il citato quotidiano, parla infatti di una presenza, quella di Lombardo, che sarà più in tribuna che in campo, anche se chiaramente lo si vedrà a Bogliasco, ma non finisce qui; si legge infatti che già ieri è stato visto appunto sugli spalti "a colloquio con Davide Rossi, uno dei rappresentanti della cordata di imprenditori genovesi interessati alla società blucerchiata". Difficile, però, fare adesso previsioni sulla possibile cessione della società blucerchiata e sull'eventuale ruolo dell'ex centrocampista in possibili trattative.

La piazza, per cronaca, come noto, spinge però per la cessione delle quote, come ricordato nuovamente ieri con striscione e contestazione.

Contestazione che ha fatto scattare il dispositivo di sicurezza al 'Mugnaini', dove i calciatori avevano le auto parcheggiate; clima già visto sul finale della passata stagione.