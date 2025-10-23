Atalanta, Scamacca: "Ora sto bene ma voglio riuscire a trovare continuità"

L'attaccante dell'Atalanta Gianluca Scamacca ha commentato tramite i canali ufficiali del club il pareggio di ieri contro lo Slavia Praga nella terza partita della Champions League: "Peccato per quel pallone alto e peccato per il risultato, sentivamo di poterla portare a casa. C'è però stata una grande prestazione da parte di tutti, ora ricarichiamo le pile e pensiamo a sabato".

E' mancato solo il gol?

"Ripeto, è un peccato, abbiamo creato tantissime occasioni e tirato molto. Ma questa è la Champions, capita, la prossima volta magari faremo due gol con due occasioni".

Come sta dopo l'infortunio?

"Bene, ero carico e motivato. Sto bene, mi sento bene, voglio cercare di aiutare la squadra in ogni modo e trovare continuità".

Il prossimo mini ciclo con Cremonese, Milan e Udinese?

"Un calendario bello tosto, ma è bello giocare tante partite ravvicinate perché puoi riscattarti subito e sabato dobbiamo farlo assolutamente".