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La Top 11 del Girone A di Serie C: la triste felicità di Patanè

La Top 11 del Girone A di Serie C: la triste felicità di PatanèTUTTO mercato WEB
Nicola Patanè
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Esposito
Oggi alle 06:55Serie C
Luca Esposito

E’ andata in archivio la 37^ giornata nel Girone A di Serie C. Questi i risultati:
AlbinoLeffe – Triestina 3-0
Brescia – Dolomiti Bellunesi 2-0
Giana Erminio – Inter U23 2-0
Lecco – Lumezzane 2-2
Novara – Cittadella 0-1
Pro Patria – Arzignano 2-3
Pro Vercelli – Ospitaletto 1-0
Trento – Renate 0-0
Vicenza – Pergolettese 0-0
Virtus Verona – Alcione Milano 1-1

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-4-3:

Mazza (Giana Erminio): InterU.23 in grosso calo nel girone di ritorno, i padroni di casa conquistano l’ennesimo successo di una stagione da incorniciare. Ma il 2-0 finale scaturisce anche da una sua grande parata su La Gumina a fine primo tempo.
Pavan (Cittadella): rientrava da un infortunio e la prestazione offerta al Piola fa capire quanto sia importante questo calciatore per la formazione granata. Insuperabile nell’uno contro uno, si toglie anche lo sfizio di segnare la rete della vittoria al 35’ del primo tempo.
Milesi (Pergolettese): festa per tutti al Menti. I padroni di casa del Vicenza salutano la C da trionfatori del girone settentrionale, gli ospiti celebrano la salvezza con un turno d’anticipo. E lo fanno con uno 0-0 sul campo di una capolista imbottita di seconde linee, ma sempre pericolosa. Fase difensiva perfetta, prova da 7 in pagella per il numero 5.
Perotti (Pro Vercelli): gli si chiede di accompagnare maggiormente la fase offensiva e rispetta le consegne sovrapponendosi con i tempi giusti. Denota concentrazione e ottima condizione fisica, attentissimo quando c’è da sacrificarsi a difesa del prezioso 1-0.
Ambrosini (Albinoleffe): “l’uomo mascherato” sfrutta una sponda intelligente di Mandelli per siglare la rete del definitivo 3-0 con una conclusione chirurgica celebrata dall’abbraccio di tutti i compagni. Un gesto tecnico notevole e di alto livello.
Patanè (Virtus Verona): un giorno triste per la formazione veneta, una simpaticissima realtà alla quale auguriamo un presto ritorno tra i professionisti. In particolare al factotum Fresco che ha sempre speso un mare di energie credendo in un progetto che ha regalato soddisfazioni. Inseriamo il centrocampista nella nostra formazione tipo per il bellissimo gol dalla distanza che, dopo appena 30 secondi, aveva lasciato presagire un pomeriggio più sereno. Invece…
Mercati (Union Brescia): gli bastano dieci minuti per prendersi la scena e segnare la rete del definitivo 2-0 sulle Dolomiti Bellunesi. Approfitta di un inconsueto errore di Burrai per recuperare palla e battere il portiere da distanza favorevole.
Benedetti (Trento): ingresso fondamentale da parte del centrocampista che, in un momento delicato della partita, riesce a trovare il gol del definitivo 3-3 con un tiro potente che si insacca sotto la traversa. Una gioia che mancava da un anno e che ha meritato per la professionalità che ha sempre dimostrato.
Marras (Brescia): “Amo i gol fatti a un metro dalla porta, ma sono sempre felice di assistere a prodezze che valgono da sole il prezzo del biglietto” ha detto Corini alla fine della partita, riferimento ovviamente al capolavoro di uno dei calciatori più forti della categoria. Tiro a volo di sinistro dalla distanza e pallone alle spalle di Consiglio. Un messaggio chiaro a tutte le potenziali avversarie playoff.
Konatè (Lecco): super partita da parte del calciatore blu-celeste, autore di una pregevole doppietta. Sblocca il risultato con un bellissimo colpo di testa, sul finire del primo tempo sfrutta invece un assist al bacio di Metlika per trafiggere Drago e riportare in vantaggio i lombardi.
Anelli (Renate): partecipa alla sagra del gol segnando la rete del provvisorio 1-1. Controllo, finta sul diretto marcatore e sinistro angolatissimo che si insacca alle spalle del portiere. Poco dopo sfiora la doppietta con una conclusione dal limite che termina a lato di un soffio.
Daniele Di Donato (Arzignano): quattro vittorie nelle ultime cinque giornate e prova di grande carattere sul campo di una Pro Patria mai doma e che ha provato quantomeno a rinviare la retrocessione aritmetica. Classifica eccellente.

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