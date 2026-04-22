Sampdoria, Puggioni (resp. settore giovanile): "Serve una riforma importante del calcio"

Dalla porta alla scrivania. Col blucerchiato nel cuore. Christian Puggioni la Sampdoria la conosce molto bene. Tifoso prima, giocatore poi ed infine dirigente. L'attuale responsabile del settore giovanile doriano si è raccontato ai taccuini di Gianlucadimarzio.com: "La mia di storia dice che sono nato sotto lo stile Sampdoria, in quei tempi c'era un presidente come Paolo Mantovani e l'imprinting che dava alle sue squadre era chiaro. Oggi vado alla ricerca di quello stile lì, di quell'identità nella quale gli adulti si ritrovano prima che i giocatori, perché se gli adulti non si ritrovano in un pensiero difficilmente questo pensiero potrà essere poi trasmesso ai ragazzi".

Obiettivo costruire i talenti del futuro che possano poi sbocciare in prima squadra: "La scelta societaria è chiara, creare e dare la possibilità al talento di svilupparsi e di essere poi attingibile dalla Prima Squadra. Nel momento in cui diamo la possibilità ogni settimana a tre, quattro, cinque ragazzi di potersi allenare con la Prima Squadra, noi pensiamo di aver fatto un grande lavoro. Ovviamente l’allenatore della Primavera è meno contento (sorride ndr) perché vorrebbe averli sempre a disposizione, ma dall'altra parte è felicissimo perché sa che nel percorso di crescita dei ragazzi ha fatto un lavoro incredibile".

E presto ci sarà un incontro con il Coordinatore tecnico delle nazionale giovanili maschili della FIGC Maurizio Viscidi: "Un appuntamento importante, un incontro che ho fortemente voluto. Credo tantissimo nella formazione, io stesso finito il percorso da calciatore ho fatto un percorso lungo di formazione e continuo con tanti aggiornamenti, mi piace confrontarmi con quello che abbiamo in Italia e quello che abbiamo fuori dall'Italia". E sulla crisi del calcio italiano ha chiosato: "Un risultato così negativo ma duraturo nel tempo vuol dire che c'è stato un concatenarsi di problematiche, servirà sicuramente una riforma importante del calcio italiano che passi dalle migliori scelte che la nuova dirigenza sportiva della federazione potrà fare e credo debba andare di pari passo con una maggiore attenzione ai Settori Giovanili".