Sudtirol, Castori dopo il pari con l'Entella: "Punto importantissimo in uno scontro diretto"

Fabrizio Castori, tecnico del Südtirol, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Virtus Entella:

"È un punto importantissimo: abbiamo recuperato una partita che avevamo compromesso, subendo gol per errori nostri. Dopo il vantaggio l’Entella si è compattata e faccio i complimenti a loro, perché sono una squadra che ha spirito, gamba e la mentalità giusta per la Serie B. È stata una partita spigolosa e combattuta, il risultato è giustissimo.

Con questo pareggio abbiamo addirittura migliorato la classifica, segno di quanto il campionato sia molto livellato. Il fatto di non aver perso lo scontro diretto ci mette, per ora, in una posizione di classifica soddisfacente, anche se parlare con ancora un girone intero da giocare è difficile. Se questo trend verrà mantenuto, la quota salvezza potrebbe abbassarsi".