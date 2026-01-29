Sampdoria, Ioannou pronto al ritorno in Patria: lo attende il PAFOS di Giaretta
Per un terzino sinistro in arrivo, vedi Alessandro Di Pardo dal Cagliari, per la Sampdoria c'è un terzino sinistro in uscita. Si tratta, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, di Nikolas Ioannou, cipriota classe 1995 in blucerchiato dall'estate 2024.
Per il giocatore ex Como, infatti, c'è il ritorno in Patria dove ad attenderlo c'è il PAFOS dell'italiano Cristiano Giaretta, fresco di eliminazione dalla Champions League solo per la classifica avulsa, ma in piena lotta in campionato per il titolo e la partecipazione alle prossime competizioni europee.
Per Ioannou, dunque, si chiude la parentesi italiana dopo quattro anni e mezzo.
