Fiorentina, Vanoli: "Dobbiamo capire che Cremona è stato uno step. Kean sta bene"

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match contro il Rakow di domani, ritorno degli ottavi di Conference League dopo il successo per 2-1 all'andata.

La vittoria di Cremona può aiutare anche in Europa?

"Le vittorie aiutano sempre a crescere e a dare autostima, soprattutto uno scontro diretto in quel modo. I ragazzi sono stati bravi a raggiungere un risultato importante attraverso il gioco. Dobbiamo essere bravi a capire che è stato un altro step e pensare a quanto sarà difficile domani sera, come sempre in campo internazionale".

Ora la parola d'ordine è continuità...

"E' quello che stiamo cercando, da quando sono qua stiamo cercando di migliorare la mentalità per evitare questi alti e bassi. La bravura è recuperare energie mentali velocemente, queste sfide le prepari al video più che sul campo. Deve essere mentalità, dobbiamo crescere tanto anche perché all'interno della partita se cali l'attenzione prendi gol, come successo a Cremona. Su questo dobbiamo crescere molto".

Come sta Kean?

"Sta bene, era già in panchina con la Cremonese e sarebbe dovuto entrare se Ranieri non fosse uscito. E' pronto sia a partire che ad entrare a gara in corso".

La risposta di Piccoli a Cremona?

"Ho detto che Roberto è un diamante grezzo. Un ragazzo eccezionale, a volte la testa e la voglia di fare lo fermano un po' sulla voglia di imparare. Un ragazzo di prospettiva e un investimento importante, quest'anno ha giocato tantissimo e penso che il gol che ha fatto lunedì è stato bello, con un doppio attacco alla profondità".