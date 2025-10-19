Serie B, 8ª giornata: Palermo-Modena 1-0 al 45'. Il big match porta la firma di Segre
Finisce con il Palermo in vantaggio per 1-0 sul Modena il primo tempo del big match dell'ottava giornata di Serie B. A decidere, per il momento, la sfida del 'Barbera' la rete di Jacopo Segre al 28'.
SERIE B, 8ª GIORNATA
Virtus Entella-Sampdoria 3-1
33’ Debenedetti (E), 39’ rig. Franzoni (E), 81’ Coda (S), 84’ Tiritiello (E)
Frosinone-Monza 0-1
38' Keita Baldè
Mantova-Sudtirol 1-1
40' Pecorino (S), 55' Ruocco (M)
Pescara-Carrarese 2-2
2' Abiuso (C), 52' Hasa (C), 74' Meazzi (P), 89 Di Nardo (P)
Reggiana-Bari 3-1
41' Moncini (B), 45'+3 Tavsan (R), 70' Bozzolan (R), 81' Lambourde (R)
Juve Stabia-Avellino 2-0
39' Mosti, 42' Bellich
Spezia-Cesena 1-2
4' Lapadula (S), 38' e 45+1' Frabotta (C)
In corso
Palermo-Modena 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match!
28' Segre
Domenica 19 ottobre
Ore 17:15 - Empoli-Venezia
Ore 19:30 - Catanzaro-Padova