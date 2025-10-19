Empoli-Venezia, le formazioni ufficiali: Dionisi cambia poco per la sua prima
Arrivano le formazioni ufficiali di Empoli-Venezia, match delle 17:15 valida per l'ottava giornata del campionato di Serie B. Per la sua prima dal ritorno in azzurro Alessio Dionisi propone pochi cambiamenti, scegliendo praticamente lo stesso modulo del suo predecessore. Cambia però una pedina rispetto al ko dei toscani a Bolzano: a centrocampo c'è Yepes anziché Belardinelli. Lagunari che, invece, rispetto alla vittoria sul Frosinone prima della sosta cambiano una sola pedina: Hainaut sulla fascia destra di centrocampo al posto di Compagno.
Empoli (3-4-1-1): Fulignati; Guarino, Obaretin, Lovato; Elia, Ceesay, Yepes, Ghion, Carboni; Ilie; Shpendi. Allenatore: Dionisi.
Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Korac, Sverko, Hainaut, Doumbia, Busio, Kike Perez, Bjarkason; Casas, Adorante. Allenatore: Stroppa.