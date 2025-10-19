Palermo-Modena, le formazioni ufficiali: per il big match Inzaghi e Sottil vanno sul sicuro

Arrivano le formazioni ufficiali di Palermo-Modena, big match dell'ottava giornata del campionato di Serie B.

Rosanero che sostituiscono lo squalificato Bani con Ceccaroni, mentre a centrocampo rispetto all'ultimo match prima della sosta Blin e Gomes lasciano il posto a Segre e Ranocchia. Davanti Palumbo a supporto di Brunori e Pohjanpalo. Emiliano che, invece, rispetto alla vittoria sulla Virtus Entella avvicendano solo Pyyhtia con Sesanti

Palermo (3-4-1-2): Joronen; Diakité, Peda, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo; Brunori, Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi.

Modena: Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Santoro, Gerli, Sersanti, Zampano; Gliozzi, Di Mariano. Allenatore: Sottil.

SERIE B, 8ª GIORNATA

Virtus Entella-Sampdoria 3-1

33’ Debenedetti (E), 39’ rig. Franzoni (E), 81’ Coda (S), 84’ Tiritiello (E)

Frosinone-Monza 0-1

38' Keita Baldè

Mantova-Sudtirol 1-1

40' Pecorino (S), 55' Ruocco (M)

Pescara-Carrarese 2-2

2' Abiuso (C), 52' Hasa (C), 74' Meazzi (P), 89 Di Nardo (P)

Reggiana-Bari 3-1

41' Moncini (B), 45'+3 Tavsan (R), 70' Bozzolan (R), 81' Lambourde (R)

Juve Stabia-Avellino 2-0

39' Mosti, 42' Bellich

Spezia-Cesena 1-2

4' Lapadula (S), 38' e 45+1' Frabotta (C)

Domenica 19 ottobre

Ore 15:00 - Palermo-Modena

Ore 17:15 - Empoli-Venezia

Ore 19:30 - Catanzaro-Padova

CLASSIFICA

Modena 17

Palermo 15

Frosinone 14*

Cesena 14*

Monza 14*

Juve Stabia 13*

Venezia 12

Reggiana 12*

Avellino 12*

Carrarese 11*

Sudtirol 10*

Virtus Entella 9*

Empoli 9

Padova 8

Catanzaro 6

Bari 6*

Pescara 6*

Sampdoria 5*

Mantova 5*

Spezia 3*

* una partita in più