Palermo-Modena, le formazioni ufficiali: per il big match Inzaghi e Sottil vanno sul sicuro
Arrivano le formazioni ufficiali di Palermo-Modena, big match dell'ottava giornata del campionato di Serie B.
Rosanero che sostituiscono lo squalificato Bani con Ceccaroni, mentre a centrocampo rispetto all'ultimo match prima della sosta Blin e Gomes lasciano il posto a Segre e Ranocchia. Davanti Palumbo a supporto di Brunori e Pohjanpalo. Emiliano che, invece, rispetto alla vittoria sulla Virtus Entella avvicendano solo Pyyhtia con Sesanti
Palermo (3-4-1-2): Joronen; Diakité, Peda, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo; Brunori, Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi.
Modena: Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Santoro, Gerli, Sersanti, Zampano; Gliozzi, Di Mariano. Allenatore: Sottil.
SERIE B, 8ª GIORNATA
Virtus Entella-Sampdoria 3-1
33’ Debenedetti (E), 39’ rig. Franzoni (E), 81’ Coda (S), 84’ Tiritiello (E)
Frosinone-Monza 0-1
38' Keita Baldè
Mantova-Sudtirol 1-1
40' Pecorino (S), 55' Ruocco (M)
Pescara-Carrarese 2-2
2' Abiuso (C), 52' Hasa (C), 74' Meazzi (P), 89 Di Nardo (P)
Reggiana-Bari 3-1
41' Moncini (B), 45'+3 Tavsan (R), 70' Bozzolan (R), 81' Lambourde (R)
Juve Stabia-Avellino 2-0
39' Mosti, 42' Bellich
Spezia-Cesena 1-2
4' Lapadula (S), 38' e 45+1' Frabotta (C)
Domenica 19 ottobre
Ore 15:00 - Palermo-Modena
Ore 17:15 - Empoli-Venezia
Ore 19:30 - Catanzaro-Padova
CLASSIFICA
Modena 17
Palermo 15
Frosinone 14*
Cesena 14*
Monza 14*
Juve Stabia 13*
Venezia 12
Reggiana 12*
Avellino 12*
Carrarese 11*
Sudtirol 10*
Virtus Entella 9*
Empoli 9
Padova 8
Catanzaro 6
Bari 6*
Pescara 6*
Sampdoria 5*
Mantova 5*
Spezia 3*
* una partita in più