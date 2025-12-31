Serie B, Bedin: "Bilancio integrato Figc fotografia del ruolo sociale del calcio"
‘Il bilancio integrato della FIGC evidenzia ogni anno le vastissime attività che caratterizzano il lavoro della federazione e parallelamente leghe e componenti del sistema, una vera piattaforma di responsabilità sociale che ha ricadute su tutti i territori di riferimento. Il calcio deve avere la capacità di valorizzare queste specificità, affinché opinione pubblica e società civile comprendano non solo la dimensione sportiva ed il valore economico del comparto, ma soprattutto la funzione che assolve a livello sociale’.
Questo il commento del Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin nel giorno della pubblicazione della decima edizione del documento di analisi che fotografa la dimensione del calcio italiano come vera e propria "impresa sociale", oltre che di presidio e sostegno per il benessere del Paese. ‘Un ecosistema – riprende Bedin – che tocca tutti gli ambiti sociali, civili ed economici della nostra società".