Lega B e AIC insieme contro le frodi sportive, Bedin: "Proteggiamo il valore del calcio"

Correttezza e rispetto. Questi i valori che Lega B e AIC portano avanti nell’Integrity tour, rivolto alle società della Serie BKT e finalizzato al contrasto delle frodi sportive. Il progetto condotto in collaborazione con Sportradar AG, società incaricata di curare l’attività formativa sul tema delle frodi sportive e delle scommesse illegali, si arricchisce del supporto dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) in qualità di Integrity Partner.

Con questa iniziativa Lega B e AIC intendono rafforzare la cultura dell’integrità e della legalità nel calcio, con un focus specifico sui rischi connessi alle scommesse sportive e sulle conseguenze dal punto di vista civile e penale che possono ricadere sui singoli calciatori e sui club. Un percorso formativo, condotto sul campo dall’Avv. Marcello Presilla, responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar Ag, finalizzato ad approfondire e divulgare norme e buone pratiche, illustrando l’ampia casistica tratta dall’esperienza nazionale ed internazionale in materia. L’obiettivo dichiarato è quello di far crescere il grado di consapevolezza di atleti, tecnici e dirigenti dei club in ordine alle varie minacce all’integrità sportiva, offrendo loro gli strumenti di difesa e prevenzione. Un programma strutturato che mira a informare ed educare tutti gli attori del sistema calcio, coinvolgendo nel processo educativo non solo i calciatori delle prime squadre, ma anche gli atleti delle selezioni giovanili.

“L’Integrity Tour costituisce un punto di riferimento fondamentale del nostro impegno a tutela della credibilità e della reputazione del campionato – dichiara il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin -. La formazione è lo strumento più efficace per prevenire comportamenti illeciti e per rafforzare nei nostri tesserati, a partire dai più giovani, la consapevolezza dei rischi e delle responsabilità connesse al fenomeno delle scommesse e delle frodi sportive. Promuovere la cultura dell’integrità significa proteggere il valore del calcio e garantire trasparenza, correttezza e rispetto delle regole”.

“Credo che un aspetto fondamentale della vita del calciatore sia l’utilizzo del tempo - evidenzia il Presidente AIC Umberto Calcagno -: come lo si investe, come ci si prepara al futuro, quanto ci si dedica all’ampliamento del proprio bagaglio personale e professionale. Questo progetto per noi è inserito in un ampio contesto, con l’obiettivo di dare ai calciatori il maggior numero di elementi possibili per investire al meglio il tempo nel corso della loro esperienza di sportivi di alto livello”.

“Integrità e sostenibilità economica sono indissolubilmente connesse. Governance trasparente e modelli gestionali solidi sono una condizione necessaria per attrarre investitori qualificati e costruire progetti credibili nel tempo. L’Integrity Tour è uno strumento concreto per rafforzare questo processo e sostenere uno sviluppo responsabile e duraturo del calcio professionistico" ha commentato l'AD di ICSC Antonella Baldino. L’Integrity Tour, che oggi fa tappa a Cesena, si rivolge a tutti i tesserati delle prime squadre dei club associati, con particolare attenzione ai settori giovanili, per i quali la partecipazione è obbligatoria per le categorie Primavera e Allevi (Campionato Nazionale Under 17) ai fini dell’ottenimento delle Licenze Nazionali. Con loro anche dirigenti e staff tecnici.