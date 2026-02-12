Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lega B e AIC insieme contro le frodi sportive, Bedin: "Proteggiamo il valore del calcio"

Lega B e AIC insieme contro le frodi sportive, Bedin: "Proteggiamo il valore del calcio"TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 23:02Serie B
Tommaso Maschio
fonte Legab.it

Correttezza e rispetto. Questi i valori che Lega B e AIC portano avanti nell’Integrity tour, rivolto alle società della Serie BKT e finalizzato al contrasto delle frodi sportive. Il progetto condotto in collaborazione con Sportradar AG, società incaricata di curare l’attività formativa sul tema delle frodi sportive e delle scommesse illegali, si arricchisce del supporto dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) in qualità di Integrity Partner.

Con questa iniziativa Lega B e AIC intendono rafforzare la cultura dell’integrità e della legalità nel calcio, con un focus specifico sui rischi connessi alle scommesse sportive e sulle conseguenze dal punto di vista civile e penale che possono ricadere sui singoli calciatori e sui club. Un percorso formativo, condotto sul campo dall’Avv. Marcello Presilla, responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar Ag, finalizzato ad approfondire e divulgare norme e buone pratiche, illustrando l’ampia casistica tratta dall’esperienza nazionale ed internazionale in materia. L’obiettivo dichiarato è quello di far crescere il grado di consapevolezza di atleti, tecnici e dirigenti dei club in ordine alle varie minacce all’integrità sportiva, offrendo loro gli strumenti di difesa e prevenzione. Un programma strutturato che mira a informare ed educare tutti gli attori del sistema calcio, coinvolgendo nel processo educativo non solo i calciatori delle prime squadre, ma anche gli atleti delle selezioni giovanili.

“L’Integrity Tour costituisce un punto di riferimento fondamentale del nostro impegno a tutela della credibilità e della reputazione del campionato – dichiara il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin -. La formazione è lo strumento più efficace per prevenire comportamenti illeciti e per rafforzare nei nostri tesserati, a partire dai più giovani, la consapevolezza dei rischi e delle responsabilità connesse al fenomeno delle scommesse e delle frodi sportive. Promuovere la cultura dell’integrità significa proteggere il valore del calcio e garantire trasparenza, correttezza e rispetto delle regole”.

“Credo che un aspetto fondamentale della vita del calciatore sia l’utilizzo del tempo - evidenzia il Presidente AIC Umberto Calcagno -: come lo si investe, come ci si prepara al futuro, quanto ci si dedica all’ampliamento del proprio bagaglio personale e professionale. Questo progetto per noi è inserito in un ampio contesto, con l’obiettivo di dare ai calciatori il maggior numero di elementi possibili per investire al meglio il tempo nel corso della loro esperienza di sportivi di alto livello”.

“Integrità e sostenibilità economica sono indissolubilmente connesse. Governance trasparente e modelli gestionali solidi sono una condizione necessaria per attrarre investitori qualificati e costruire progetti credibili nel tempo. L’Integrity Tour è uno strumento concreto per rafforzare questo processo e sostenere uno sviluppo responsabile e duraturo del calcio professionistico" ha commentato l'AD di ICSC Antonella Baldino. L’Integrity Tour, che oggi fa tappa a Cesena, si rivolge a tutti i tesserati delle prime squadre dei club associati, con particolare attenzione ai settori giovanili, per i quali la partecipazione è obbligatoria per le categorie Primavera e Allevi (Campionato Nazionale Under 17) ai fini dell’ottenimento delle Licenze Nazionali. Con loro anche dirigenti e staff tecnici.

Articoli correlati
Bedin: "Serie B combattuta e imprevedibile. Un mix di realtà storiche e grandi sorprese"... Bedin: "Serie B combattuta e imprevedibile. Un mix di realtà storiche e grandi sorprese"
La Lega B premia Davide Nicola: a lui il premio Gentleman dedicato a Gigi Simoni La Lega B premia Davide Nicola: a lui il premio Gentleman dedicato a Gigi Simoni
Serie B, Bedin: "Il calcio ha il dovere di promuovere il turismo. E noi lo facciamo"... Serie B, Bedin: "Il calcio ha il dovere di promuovere il turismo. E noi lo facciamo"
Altre notizie Serie B
Lega B e AIC insieme contro le frodi sportive, Bedin: "Proteggiamo il valore del... Lega B e AIC insieme contro le frodi sportive, Bedin: "Proteggiamo il valore del calcio"
Dal manto erboso ai nuovi Sky Box: stanziati 5 milioni di euro per il Menti di Castellammare... Dal manto erboso ai nuovi Sky Box: stanziati 5 milioni di euro per il Menti di Castellammare
Empoli, tegola Ghion in mezzo al campo: lesione di medio grado alla coscia Empoli, tegola Ghion in mezzo al campo: lesione di medio grado alla coscia
Modena, dopo Sersanti si ferma anche Pyyhtia: Sottil rischia di avere la coperta... Modena, dopo Sersanti si ferma anche Pyyhtia: Sottil rischia di avere la coperta corta
Dalle due panchine all'Under 18 passando per il rinnovo con la Samp: che 2026 per... Dalle due panchine all'Under 18 passando per il rinnovo con la Samp: che 2026 per Diop
Avellino, la Sud contro Biancolino. Il tecnico: "Non accetto offese alla famiglia,... Avellino, la Sud contro Biancolino. Il tecnico: "Non accetto offese alla famiglia, ma ho esagerato"
Fra risultati deludenti, voci e 'rottura' con la Curva. Biancolino trema e spunta... Fra risultati deludenti, voci e 'rottura' con la Curva. Biancolino trema e spunta Pagliuca
Sottil perde di nuovo Sersanti in mezzo al campo: ma al Modena non mancano le alternative... Sottil perde di nuovo Sersanti in mezzo al campo: ma al Modena non mancano le alternative
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Le più lette
1 Khvicha Kvaratskhelia, acquistato per poco causa guerra e rivenduto per 75 milioni
2 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
3 Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
4 Ivan Juric è un caso più unico che raro. Ci ripensa il Torino, nonostante tre esoneri
5 Sorteggio Nations League, finita la cerimonia. Ecco i raggruppamenti, l'Italia non sorride
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, Bonucci: "Girone di Nations League difficile. Obiettivo? Andare più lontano possibile"
Immagine top news n.1 Sorteggio Nations League, finita la cerimonia. Ecco i raggruppamenti, l'Italia non sorride
Immagine top news n.2 Atalanta, almeno un mese di stop per De Ketelaere: che tegola, salta 6 big match
Immagine top news n.3 Spalletti non parlerà prima di Inter-Juve. Al suo posto Locatelli: ecco il perché
Immagine top news n.4 Como, il ds Ludi: "Fabregas focalizzato sul nostro progetto. Nico Paz? Aspettiamo, non dipende da noi"
Immagine top news n.5 Bologna, ecco il primo rinnovo: Santiago Castro prolunga fino al giugno del 2030
Immagine top news n.6 Da Vlahovic a Bastoni, la top 10 degli ingaggi di Serie A: ben 8 arrivano da Inter e Juve
Immagine top news n.7 L'addio di De Zerbi non cambia il futuro di Pavard. Non sarà all'Inter ma... Da Inzaghi?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.3 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.4 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Antonio Conte-Napoli, quale futuro? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Enrico Fedele: "Napoli, con Conte è già finita. Ecco chi vedrei bene"
Immagine news Serie A n.3 Bucchioni: "Derby d'Italia partita aperta. Milan, adesso serve un filotto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sandro Sabatini: "Vergara in Nazionale con Palestra e Pisilli. Alisson? Non vale Lang"
Immagine news Serie A n.2 Stop restyling Dall'Ara, il sindaco Lepore: "Quei 40 milioni di euro sono dei bolognesi"
Immagine news Serie A n.3 Como, Butez primo in Serie A per clean sheet: "È frutto del lavoro di tutta la squadra"
Immagine news Serie A n.4 Dalla Spagna: Lewandowski, futuro criptico. La MLS si fa avanti, anche il Milan alla finestra
Immagine news Serie A n.5 Doppio rinnovo di contratto nel Torino, blindati i giovani centrocampisti Acquah e Kugyela
Immagine news Serie A n.6 Senza De Ketelaere l'Atalanta non perde mai: 3 vittorie e un pari, i precedenti in stagione
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lega B e AIC insieme contro le frodi sportive, Bedin: "Proteggiamo il valore del calcio"
Immagine news Serie B n.2 Dal manto erboso ai nuovi Sky Box: stanziati 5 milioni di euro per il Menti di Castellammare
Immagine news Serie B n.3 Empoli, tegola Ghion in mezzo al campo: lesione di medio grado alla coscia
Immagine news Serie B n.4 Modena, dopo Sersanti si ferma anche Pyyhtia: Sottil rischia di avere la coperta corta
Immagine news Serie B n.5 Dalle due panchine all'Under 18 passando per il rinnovo con la Samp: che 2026 per Diop
Immagine news Serie B n.6 Avellino, la Sud contro Biancolino. Il tecnico: "Non accetto offese alla famiglia, ma ho esagerato"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Seeber e il rischio di perdere Gallo: "Sono cose che possono capitate, ma..."
Immagine news Serie C n.2 Serie C, l’Arezzo vince e va in fuga: l’Ascoli si salva all’ultimo e cade il Ravenna
Immagine news Serie C n.3 Nuovo innesto per la difesa dell'AlbinoLeffe: ha firmato il terzino Ferrarini
Immagine news Serie C n.4 La Juventus Next Gen fa tripla cifra: con la Sambenedettese arriva la centesima vittoria
Immagine news Serie C n.5 Poker Juventus NG, vince il Forlì. Pari fra Guidonia e Bra. I risultati nel Girone B
Immagine news Serie C n.6 Serie C, il programma delle ultime sette giornate della stagione regolare: date e orari
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Milan, peggior attacco interno contro miglior difesa esterna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
Immagine news Calcio femminile n.2 Anche il Manchester United ipoteca i quarti: 3-0 all'Atletico Madrid in Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juventus illude con Capeta e Vangsgaard, ma alla fine è solo pari a Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.4 Il procuratore Wasserman coinvolto nel 'Caso Epstein', l'ex stella USA Wambach lo scarica
Immagine news Calcio femminile n.5 Wolfsburg-Juve, le formazioni ufficiali: Capeta subito titolare. C'è l'ex Beerensteyn
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, volto nuovo in difesa: contratto fino a giugno con opzione per Kaylie Ronan
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…