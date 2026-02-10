TMW Bedin: "Serie B combattuta e imprevedibile. Un mix di realtà storiche e grandi sorprese"

Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B, ha parlato a margine del premio “Gentleman Simoni” 2024/25. Queste le sue parole raccolte da TMM

"È un piacere e un onore poter affiancare il nome della Lega a un premio come il Premio Gentleman Gigi Simoni. La figura di Simoni, al di là del fatto che rappresenti la natura più vincente della Serie B nella sua storia, ci permette di valorizzare aspetti fondamentali come il fair play, l’eleganza, gli atteggiamenti e i comportamenti improntati alla correttezza. Valori che erano importanti all’epoca e che oggi, attraverso questo premio e attraverso chi lo riceve, Davide Nicola, abbiamo l’opportunità di continuare a promuovere. Grazie al Premio Gentleman, grazie alla figura di Gigi Simoni, e complimenti a Davide Nicola per aver conquistato questo prestigioso riconoscimento".

Intanto il campionato entra nel vivo: il turno infrasettimanale è alle porte e la classifica resta senza un vero confine nelle zone alte.

"È la Serie B: combattuta, imprevedibile, con una graduatoria che cambia continuamente anche in base ai valori tecnici. Un campionato sostenuto da una grande presenza di pubblico, che testimonia quanto questa competizione abbia una forte identità nei territori in cui si svolge. Un mix straordinario di squadre storiche, grandi città, capoluoghi di provincia, sorprese e realtà come il Frosinone, che rappresentano un connubio evidente di giovani, bel calcio e continuità, accanto a club partiti magari con una base più strutturata".

Per quanto riguarda i diritti televisivi, siamo in una fase di transizione. Ci dobbiamo aspettare un’ulteriore dinamica positiva sugli introiti?

"Siamo a metà di un ciclo, quindi non è un tema legato a scadenze immediate. È chiaro però che i diritti TV rappresentano la principale voce di ricavo non solo per la Serie B, ma per l’intero sistema calcistico. È quindi corretto interrogarsi su ciò che verrà dopo, in un mondo e in un sistema dei diritti in grande trasformazione, dove la componente digitale sta assumendo un’importanza sempre maggiore. È un percorso che affronteremo con continuità e che speriamo di portare avanti insieme a tutto il sistema, coinvolgendo anche gli altri attori".