Torino, Maripan ha convinto tutti: dopo il gol al Genoa, può arrivare il rinnovo

Decisivo contro il Genoa, il cileno Guillermo Maripan è pronto a legarsi al Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport è pronto un prolungamento e adeguamento di contratto, che attualmente scade il 30 giugno 2026. Il cileno, 31 anni, allungherà di un anno.

Terzo giocatore più pagato

Maripan attualmente percepisce 3.2 milioni lordi (1.7 netti) che fa di lui il terzo giocatore più pagato dopo Duvan Zapata e Che Adams. Il ds Davide Vagnati ha già fatto sapere agli agenti che il Torino si avvarrà dell'opzione di rinnovo che era stata inserita al momento dell'acquisto nell'estate del 2024. Arrivato dal Monaco per 2 milioni, Maripan ha fin qui collezionato 36 presenze con i granata, segnando 2 reti.

Capitano contro il Genoa a partita in corso

Contro il Genoa, al momento dell'uscita di Vlasic, il difensore ha raccolto la fascia da capitano e in merito ha dichiarato: "È un grande onore, è una squadra che ha la grinta come me".