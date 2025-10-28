Donadoni: "Leao può fare molto di più. L'esonero di Tudor? Non c'entrano solo i risultati"

"Ho avuto la sensazione che la squadra si sia rilassata troppo dopo il vantaggio, è stata un'occasione persa". Roberto Donadoni, doppio ex della sfida tra Atalanta e Milan in programma stasera, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport dei rossoneri, avvertendo un calo di concentrazione del Diavolo, non dovuto però secondo lui alla stanchezza, visto che non ci sono le coppe e che siamo solamente a ottobre.

Come sempre uno degli argomenti più d'attualità è il rendimento di Rafael Leao, che per l'ex ct della Nazionale non ha ancora toccato il suo picco, malgrado i 3 gol in 2 partite: "Con lui si rischia sempre di esagerare. Può fare molto di più, il dubbio è sempre se sia stato continuo nell'aiutare con e senza palla". Un problema invece è la scarsa vena realizzativa di Santiago Gimenez, da cui è logico per Donadoni che la gente si aspetti di più, vista la maglia che indossa.

Infine due battute sull'esonero di Igor Tudor, che, sostiene, non sia arrivato solamente per i risultati, visto che la classifica è molto corta, ma per altro: "Evidentemente alla Juve hanno visto qualcosa che va oltre i ko. Ci sono dei segnali che possono convincere una società a prendere una decisione così drastica".