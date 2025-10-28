Napoli, le mille sfumature per rimpiazzare De Bruyne: a Lecce si torna al passato

Dopo il successo contro l'Inter che restituito entusiasmo a tutto l'ambiente, il Napoli capolista ha subito un altro impegno, oggi alle 18:30 contro il Lecce. E Antonio Conte, rispetto alla formazione, sicuramente avrà tanto da rivedere. L’infortunio di Kevin De Bruyne - lesione di alto grado al bicipite femorale, tempi di recupero di almeno tre mesi, con probabile operazione in Belgio - cambierà il volto del Napoli nelle prossime settimane. L'allenatore salentino è al lavoro per trovare una soluzione tattica che mantenga alto il livello qualitativo del suo undici, nonostante l’assenza del calciatore più creativo della rosa.

Due opzioni

La prima, quella più accreditata e che probabilmente vedremo anche oggi pomeriggio al Via del Mare, porta a un ritorno al 4-3-3, con la sostituzione del belga attraverso un esterno offensivo aggiunto. In questo scenario, si aprirebbero spazi importanti per chi ha bisogno di rilanciarsi: David Neres, titolare ma da falso nueve nel big match del Maradona, oppure Noa Lang, pronto a tornare protagonista, forse già in Salento. Da non escludere anche la scelta di alzare Spinazzola sulla linea degli attaccanti, sfruttando la sua capacità di strappo e la duttilità tattica. E se si parla di duttilità, di polivalenza interpretativo, sicuramente anche Eljif Elmas è destinato ad avere un minutaggio maggiore.

La soluzione meno probabile

Già, perché il macedone è utilizzabile sia da esterno offensivo (oltre che da mezzala) in caso di passaggio al 4-3-3 che da vice-De Bruyne nella seconda soluzione, quella per certi versi più conservativa: confermare l’impianto con quattro centrocampisti (4-1-4-1), inserendo Elmas nel ruolo lasciato vacante da De Bruyne.

Coperta corta

Un'alternativa che però renderebbe la coperta più corta a centrocampo, a maggior ragione da dicembre in avanti, cioè da quando Conte perderà anche Anguissa. La strada, anche per questo, pare tracciata, oggi a Lecce e probabilmente quasi sempre anche nelle partite successive: ritorno stabile al 4-3-3. Anche se, come dimostrato contro l'Inter, Conte sa come smussare gli angoli del suo impianto a seconda delle caratteristiche dell'avversaria. Lo vedremo anche al Via del Mare.