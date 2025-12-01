Juve Stabia, Candellone: "Rigore? A parti inverse avrebbero fischiato il penalty"

Dopo il pareggio per 2-2 contro il Monza capolista della Serie B, Leonardo Candellone, attaccante della Juve Stabia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel postpartita. Ecco quando evidenziato da PianetaSerieB:

“Rigore? L’arbitro ha detto che il contatto c’era, ma io avevo già calciato. A parti inverse avrebbero fischiato il rigore. Episodi spesso contro di noi. Spiace, si possono indirizzare le partite. Abbiamo fatto una grande partita contro la capolista. Possiamo toglierci soddisfazioni.

Thiam? Non ci siamo sentiti, meglio di no. C’è grande rispetto, gli faccio un grande in bocca al lupo, farà sicuramente un gran campionato. Monza squadra molto forte per la categoria. Grande senso di autostima, c’erano segnali anche a Genova, non l’abbiamo pareggiata, ma lato caratteriale ci siamo. I punti vengono nel cammino e ce li prendiamo. In casa abbiamo più facilità rispetto che in trasferta, conosciamo campo e ambiente. Abbiamo giocato con qualità, dobbiamo fare punti in casa e restare imbattuti.

Arbitro? Sbagliare è umano, ma gli episodi sono tanti. Ce la giochiamo lo stesso la domenica, non facile essere penalizzati. Non dobbiamo piangerci addosso. Abbiamo fatto una grande partita”.