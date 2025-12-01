Juve Stabia, Maistro: "Prima del gol il mister era un po' incazzato con me"

Protagonista con un gol del 2-2 della Juve Stabia con il Monza primo in classifica, Fabio Maistro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della sala stampa. Ecco quanto evidenziato da PianetaSerieB:

“Sono sempre stato un po’ altalenante, sono andato molto a sprazzi. Negli anni subentra la continuità, è un ruolo particolare, devi sempre tentare la giocata ed evitare di sbagliarla. Sono aspetti caratteriali, ma cerco di migliorarmi. Contento di aver pareggiato la partita. Mi spiace per Thiam, ci sfidavamo in allenamento. Sono contento, ho calciato dalla mia zona, ho già fatto altri gol in carriera così. Lui è lungo e alto, ho dovuto calciare il meglio possibile. Ho bisogno di toccare palloni per trovare fiducia. Il mister si è un po’ incazzato dicendomi di andare dentro, ha funzionato. Bari? Arriviamo da partite positive, si è visto come stavamo. Prendi fiducia da queste gare, importante che la sfida arrivi presto. Loro arrivano da una bella batosta.

Positivo essere in casa, speriamo bene. Spesso mi sottovaluto. In squadra abbiamo una coesione stupenda, gruppo forte a livello di valori. Rinnovo? Non lo so, dovete chiedere al direttore. Gol dedicato a mia figlia. Thiam? A fine partita era abbastanza incazzato (ride ndr). Gli auguro un grosso in bocca al lupo”.