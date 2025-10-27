Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Negli ultimi derby del Secchia è saltato il fattore casa

© foto di Federico Serra
Oggi alle 18:39
Redazione Footstats

Il derby del Secchia va in scena in cadetteria dagli anni Quaranta del Novecento. Dopo 20 sfide le statistiche raccontano di 10 successi granata, 8 segni X, 2 vittorie gialloblù. Il più recente segno 2 in schedina risale alla passata stagione quando al 17esimo turno fu 0-1 con Mendes man of the match al minuto 17.
Anzi, l’anno scorso nel derby del Secchia saltò il fattore casa. Perché al Braglia si impose la Reggiana.
Complessivamente, contando anche la Serie C nelle sue varie formule, contiamo 31 precedenti: 17 vittorie Reggiana, 12 pareggi, 2 vittorie Modena, 41 gol fatti dai locali, 16 reti marcate dagli ospiti.
In questi numeri abbiamo compreso anche la gara della stagione 2017/2018 e poi annullata per l’esclusione del Modena dal campionato di C. abbiamo invece escluso le varie coppe e i campionati non professionistici o del periodo bellico.
E la curiosità è che entrambi i successi del Canarini sono arrivati in B. Prima di quello ricordato, infatti, c’era stato quello per 2-1 nel 1950-1951.
Attenzione nel 1966-1967 Reggiana-Modena fu giocata proprio alla decima di B: 1-1, Rognoni e Crippa i bomber.
Soprattutto, negli ultimi 7 derby mai più di 1 gol quando non è comparso lo 0-0.
Situazione in classifica.
Reggiana con 12 punti (3V – 3X – 3P con 14GF e 14GS), di cui 8 sul proprio campo (2V – 2X – 0P con 9GF e 5GS). L’ultimo KO interno è del 12 aprile, 0-2 col Pisa. Modena a quota 21 (6V – 3X – 0P con 16GF e 5GS), 8 in trasferta (2V – 2X – 0P con 6GF e 2GS). Non perde in esterna dal 4 maggio, 1-2 rimediato dalla Carrarese.

TUTTI I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA (SERIE B E SERIE C)*
31 incontri disputati
17 vittorie Reggiana
12 pareggi
2 vittorie Modena
41 gol fatti Reggiana
16 gol fatti Modena

LA PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA IN CAMPIONATO
Reggiana-Modena 3-3, 9° giornata 1940/1941

L’ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA IN CAMPIONATO
Reggiana-Modena 0-1, 17° giornata 2024/2025

* Conteggiata anche la gara della stagione 2017/2018 e poi annullata per l’esclusione del Modena dal campionato di Serie C.

© Riproduzione riservata
