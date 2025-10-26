Sosa sul contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo: "Non riesce a rallentare e lo colpisce: è rigore"

Roberto "Pampa" Sosa, allenatore ed ex centravanti del Napoli, ha commentato sul proprio account Instagram il rigore contestato dall'Inter che ieri ha permesso ai campioni d'Italia di sbloccare il risultato nel big match vinto 3-1 al Maradona: "Molto semplice, nel momento in cui Di Lorenzo entra in area non è più un difensore, diventa un attaccante", le sue parole.

"Quindi cosa deve fare un attaccante dentro l'area? Cercare di coprire la palla per poi poter calciare! Quindi il calciatore dell'Inter non riesce a rallentare e colpisce anche se in maniera leggera il calciatore del Napoli. Quindi rigore!", ha concluso Sosa.

La risposta di mister Antonio Conte al "rigorino" menzionato da Marotta

"La differenza fra Napoli e Inter è che loro mandano Marotta o gli altri dirigenti mentre da noi vengo io. Le grandi squadre non devono creare degli alibi, io non lo avrei permesso ai miei dirigenti. Marotta ora è diventato anche presidente, sta facendo una grande escalation ma lasci le cose di campo a chi ha fatto la partita e non intervenga perché così sminuisce anche l'allenatore. Queste difese d'ufficio diventano un po', non so. Ma va bene così", le dichiarazioni del tecnico azzurro Antonio Conte in risposta alla polemica di Marotta sul calcio di rigore assegnato dopo il contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo in area.