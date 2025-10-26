Juve Stabia, Abate: "Settimana tosta, gruppo vero. Ringrazio i tifosi, è un punto pesante"

Al termine della gara, il tecnico delle Vespe Ignazio Abate ha analizzato una prestazione di grande carattere, arrivata al culmine di giorni non semplici: “Abbiamo reagito a una settimana molto complicata. Questa è la forza del gruppo, dove tutti spingono al massimo. Non era facile venire qui a Padova a fare la partita. La squadra ha anima, identità e fame. Ci mangiamo un po’ le mani. Ma mi prendo la grande prestazione che ha fatto la squadra su un campo difficile, con grande personalità. Dobbiamo stare più dentro la partita quando gestiamo, ma ogni partita ha le sue insidie e i ragazzi l’hanno interpretata bene. È un punto che muove la classifica, un punto pesante. Sono contento anche per i giovani. Volevamo dare un segnale all’ambiente, grazie anche ai tifosi.

Abbiamo vissuto una settimana particolare, dove ci siamo uniti. Molti tifosi hanno voluto dare un segnale. Piscopo? Le critiche devono essere verso di me, non verso i ragazzi. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta. Abbiamo creato nove palle gol e non è da tutti. Le soluzioni non dipendono da noi, ma in base a come difendono gli avversari. Oggi chiudevano il centro del campo, dovevamo muovere la palla, ma credo che la squadra abbia letto bene la partita. Non creo alibi, avevamo fuori diversi giocatori importanti. Ma i ragazzi mi danno la massima disponibilità”.