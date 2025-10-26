Brutto episodio a Catanzaro, un tifoso minaccia un calciatore: identificato e denunciato

Una festa se non rovinata, quantomeno macchiata. Dopo il successo contro il Palermo firmato da Alphadjo Cissè, che mancava da 233 giorni, infatti in casa Catanzaro si discute di un brutto episodio che ha visto come protagonista un calciatore giallorosso, il cui nome non è stato rivelato, oggetto di pesanti minacce da parti di un tifoso presente in tribuna che è già stato identificato dalla Digos cittadina e denunciato per minacce gravi. L’uomo rischia ora provvedimenti amministrativi che potrebbero includere un DASPO pluriennale.

Lo riferisce Passionecatanzaro.it ricostruendo la dinamica dell’accaduto: “ll tifoso avrebbe chiesto al giocatore, al termine della gara, di consegnargli la maglia indossata durante il match. Di fronte al rifiuto dell’atleta, l’uomo è andato in escandescenza, pronunciando frasi di minaccia e persino di morte, con un atteggiamento talmente aggressivo da richiedere l’intervento immediato delle forze dell’ordine presenti nell’impianto”.

Un gesto che, essendo avvenuto in un settore meno caldo dello stadio, ha destato ancora più sconcerto nell’ambiente sportivo cittadino con il club che non ha ancora voluto commentare volendo rispettare le indagini in corso e la privacy del giocatore coinvolto, che ha ricevuto la piena solidarietà da parte della dirigenza e della proprietà. Anche la tifoseria organizzata ha preso le distanze dall’episodio, ribadendo con forza che la violenza, in qualsiasi forma, non appartiene all’identità giallorossa.