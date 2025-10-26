Lazio, Guendouzi: "Tanti assenti, ma se giochiamo come nel primo tempo con l'Atalanta..."
Matteo Guendouzi, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Juventus: "Abbiamo cambiato un po', perché ci sono tanti assenti ma se giochiamo come nel primo tempo con l'Atalanta possiamo fare bene. Dobbiamo attaccare e difendere tutti insieme".
Editoriale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
2 Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Per i vertici AIA quello di Napoli-Inter non era rigore. Possibile stop per Mariani e l'assistente Bindoni
Pontedera, Menichini si rialza dopo Vis Pesaro: "Vittoria che vale doppio. Ora testa bassa e pedalare"
