Lazio, Guendouzi: "Tanti assenti, ma se giochiamo come nel primo tempo con l'Atalanta..."

Lazio, Guendouzi: "Tanti assenti, ma se giochiamo come nel primo tempo con l'Atalanta..."
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:15
Marco Pieracci

Matteo Guendouzi, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Juventus: "Abbiamo cambiato un po', perché ci sono tanti assenti ma se giochiamo come nel primo tempo con l'Atalanta possiamo fare bene. Dobbiamo attaccare e difendere tutti insieme".

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
