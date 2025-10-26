Padova, Andreoletti: "Stadio bellissimo, punto importante. Bortolussi, gol da serie A"

"Per me questo punto vale quasi come una vittoria. Sul 2-1 sembrava complicato rimetterla in piedi, ma contro un avversario di livello abbiamo mostrato carattere e compattezza. Abbiamo lavorato bene nella fase di non possesso e i cambi hanno dato nuova energia, alzando il ritmo della squadra. Nei 45' iniziali non siamo stati così reattivi o lucidi nel leggere le situazioni. Ho chiesto alla squadra di essere più accorta, di scegliere quando concedere campo e quando alzare il baricentro. È stata una strategia precisa: il dominio o lo imposti, o lo lasci, e oggi abbiamo preferito gestire in modo più prudente. Ghiglione? Era una mia decisione, lo ammetto. Ha dato disponibilità e spirito, anche se non era nel suo ruolo naturale. Bortolussi? È un punto di riferimento per noi. Il suo gol è stato da giocatore di Serie A, realizzato con lucidità e freddezza. Lasagna deve solo sbloccarsi: le qualità ci sono tutte, è solo questione di tempo. Magari già mercoledì a La Spezia il gol arriverà. Dobbiamo migliorare nella gestione del pallone, soprattutto quando lo recuperiamo: servono più calma e precisione per evitare di rischiare o compromettere situazioni favorevoli. L’esperienza in queste fasi farà la differenza. Tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Dieci gol segnati e undici subiti: il rendimento è in linea con le aspettative di una squadra che si deve salvare. Stiamo crescendo e i segnali sono positivi. Giocare qui è sempre un piacere, è uno stadio bellissimo, quasi da Serie A. Sono orgoglioso di vedere un pubblico così partecipe, sentire tutto quel calore mi ha emozionato. Forse mi sono lasciato trasportare un po’ troppo, ho rischiato l’espulsione (sorride), ma è il mio modo di vivere la partita: cerco sempre di trasmettere energia e motivazione ai ragazzi». Queste le parole del tecnico del Padova Matteo Andreoletti riprese integralmente dal sito padovaoggi.

