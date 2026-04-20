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Fiorentina, Pongracic: "Lecce? Mi ha insegnato tanto, Sono stato felicissimo di giocare in Salento"

Fiorentina, Pongracic: "Lecce? Mi ha insegnato tanto, Sono stato felicissimo di giocare in Salento"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:15Serie A
Andrea Carlino

Al Via del Mare si respira aria di scontro diretto. Il Lecce cerca un disperato aggancio alla salvezza. La Fiorentina, reduce da due vittorie di fila in campionato (Verona e Lazio) senza subire gol, arriva con il morale alto nonostante l’eliminazione in Conference League. Nella sera che vale punti pesanti, uno dei protagonisti più attesi è Marin Pongracic: il difensore centrale della Viola, oggi avversario, conosce bene il calore di questo stadio e il peso di una salvezza conquistata proprio con la maglia del Lecce. Pochi minuti prima del calcio d’inizio, il croato ha risposto alle domande dei microfoni di DAZN.

Marin, torni qui, ci sei già tornato da ex. Però qua ti sei già salvato con questo club, con il Lecce. Ti chiedo: che effetto ti fa competere adesso da avversario, un po’ per lo stesso obiettivo, e che cosa ti ha lasciato l’esperienza salvezza al Lecce?
"Mi ha insegnato sicuramente tanto. Sono stato felicissimo di giocare qua, è una bellissima esperienza. Sicuramente mi ha aiutato anche come giocatore, sì, ora potevo imparare tanto da questo e sicuramente ci sono cose che posso trasmettere ora per aiutare la mia squadra."

Vedo che di reparto difensivamente siete cresciuti molto nelle ultime partite in campionato, soprattutto. Che cosa è scattato nella vostra testa difensivamente?
"Abbiamo ripreso la fiducia, quella è la cosa più importante. Poi, ovviamente, con tutti gli allenamenti che abbiamo fatto, ci abbiamo lavorato tanto, ci abbiamo lavorato molto bene. Poi con i risultati ti riprendi la fiducia e ci abbiamo lavorato per questo. Serviva tanta disciplina, sacrificio, quello che abbiamo messo dentro. E ora sicuramente siamo in una situazione superiore di quella prima."

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