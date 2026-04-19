Serie C, Girone B: già certe le partecipanti ai playoff. Ravenna, Juve e tutte le altre
Se la lotta per la promozione diretta in Serie B fra Arezzo e Ascoli si deciderà solo al termine degli ultimi 90' della stagione regolare, lo stesso non è accaduto per la zona playoff.
Nel Girone B di Serie C, infatti, è già definito il quadro completo delle partecipanti agli spareggi: oltre alla perdente del duello per la vetta, che entrerà al secondo turno della fase nazionale, troviamo il Ravenna, che entrerà in gioco al primo turno della fase nazionale, ma non solo. Nella prima fase ci saranno anche Campobasso, Juventus Next Gen, Pineto, Ternana, Pianese, Vis Pesaro e Gubbio.
Ancora presto, però, per capire quali saranno gli accoppiamenti fra queste squadre: in questo caso si dovrà attendere l’esito dell’ultimo match della stagione regolare.