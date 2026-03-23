Italia-Irlanda del Nord, app dedicata per tifosi non vedenti e ipovedenti

Un nuovo importante passo in avanti della FIGC per promuovere concretamente l’accessibilità e permettere a tutti di vivere l’emozione di una partita della Nazionale. Giovedì 26 marzo, in occasione della semifinale dei play-off mondiali tra Italia e Irlanda del Nord, il servizio di audiodescrizione dedicato ai tifosi non vedenti e ipovedenti - che dal 2022 ha coinvolto più di 200 tifosi in tutti gli incontri casalinghi della Nazionale - sarà infatti disponibile anche da remoto: fino a 500 persone potranno seguire la gara da casa, attraverso il proprio smartphone, collegandosi al servizio tramite un’app dedicata. Un’iniziativa che conferma l’impegno della Federazione nel rendere il calcio sempre più inclusivo, abbattendo le barriere e offrendo a ogni tifoso la possibilità di condividere la passione per gli Azzurri, ovunque si trovi.

Grazie alla collaborazione con CMT-Connect Me Too, che rende accessibile il servizio, i tifosi non vedenti e ipovedenti dell’Istituto dei Ciechi di Milano potranno vivere il match con l’Irlanda del Nord direttamente allo Stadio di Bergamo, seguendolo dai propri smartphone attraverso un’audiocronaca dedicata e inclusiva.

Per accedere al servizio di audiodescrizione bisognerà scaricare dal proprio smartphone l’app Connect Me Too dallo store (Apple Store o Play Store) e iscriversi con nome, cognome e un indirizzo e-mail valido. Dopo aver completato l’iscrizione verrà inviato via mail un codice di attivazione e, una volta inserito, sarà possibile selezionare l’evento FIGC-ITALIA-IRLANDA DEL NORD e inserire il codice OTP UNIVOCO: 32638. Contatto di riferimento per assistenza: info@connectmetoo.it.