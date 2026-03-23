Reggiana, Rubinacci verso l'addio: pronto Pierpaolo Bisoli per il rush finale

La Reggiana è ad un passo dall'esonerare Lorenzo Rubinacci. E si affida, secondo quanto riportato da TuttoReggiana, a Pierpaolo Bisoli per il rush finale di stagione. La società granata ha deciso di intervenire durante la settimana di sosta del campionato, con l'obiettivo di dare una scossa immediata alla squadra nel momento più delicato della corsa salvezza.

Il bilancio di Rubinacci

I numeri hanno pesato in modo decisivo sulla scelta della dirigenza. L'ex vice di Alessandro Nesta ha collezionato 9 partite dall'inizio di febbraio, con un rendimento che nelle ultime 5 gare si è rivelato quasi del tutto negativo: 4 sconfitte, 13 gol subiti e appena uno realizzato. Un ruolino preoccupante che ha complicato sensibilmente la posizione della Reggiana in classifica, nonostante qualche segnale positivo emerso a sprazzi nel corso della gestione.

Bisoli nuovo tecnico

Salvo sorprese dell'ultimo minuto, dovrebbe essere Pierpaolo Bisoli a raccogliere l'eredità di Rubinacci. Il tecnico bolognese, 59 anni, è un profilo di grande esperienza in Serie B e viene ritenuto ideale per gestire un momento così delicato, a 6 giornate dal termine. Bisoli è reduce da due esperienze recenti nella categoria: 18 partite al Modena nel 2024 — con la salvezza centrata nella stagione 2023/24 — e una breve parentesi al Brescia di 7 gare nel campionato 2024/25.