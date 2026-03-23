A Marassi insulti razzisti a Kamara e Davis dopo Genoa-Udinese: la dura nota del club friulano

Episodio grave sui social al termine di Genoa-Udinese, gara vinta dai bianconeri per 2-0 al Ferraris. Dopo la partita, Hassane Kamara e Keinan Davis sono stati presi di mira con messaggi offensivi a sfondo razzista pubblicati online, scatenando la reazione immediata della società friulana. Nel caso di Kamara, gli attacchi sarebbero arrivati anche in seguito a un gesto fatto verso il pubblico di casa durante il match: il difensore aveva reagito alle provocazioni mostrando la linguaccia, comportamento nato – secondo quanto filtra – dalle ripetute offese ricevute nel corso della gara.

L’Udinese ha deciso di intervenire con una nota ufficiale molto dura, esprimendo piena solidarietà ai propri tesserati e condannando senza esitazioni quanto accaduto. “Udinese Calcio condanna l’increscioso comportamento ai danni dei suoi giocatori Keinan Davis e Hassane Kamara, oggetto di insulti di stampo razzista sui propri profili social. Simili episodi vergognosi sono fuori da ogni logica di società civile ed inaccettabili e Udinese, storicamente modello di integrazione, si impegnerà sempre a contrastarli”.

Il club ha voluto ribadire con forza la propria posizione contro ogni forma di discriminazione, confermando la volontà di difendere i propri calciatori e di opporsi a comportamenti che non hanno nulla a che fare con i valori dello sport.