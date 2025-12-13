Serie B, Juve Stabia - Empoli: azzurri pronti ad espugnare il fortino del Menti

Per la sedicesima giornata di Serie B si incontreranno Juve Stabia ed Empoli. I due club si vedono divisi da un solo punto in classifica, ma la zona playoff è lì, a portata di mano per entrambi i club. Entrambe le squadre vogliono riscattare la sconfitta arrivata nella giornata scorsa di campionato. Le Vespe non trovano i tre punti da ben quattro partite consecutive, un digiuno che pesa. Di contro, i Toscani vogliono subito tornare al ritmo della striscia vincente che li aveva visti trionfare contro Bari, Avellino e Catanzaro.

Come arriva la Juve Stabia: I campani hanno raccolto la miseria di tre punti nelle ultime sette giornate di campionato, rendimento al di sotto delle aspettative di classifica della squadra di Ignazio Abate. Nonostante la classifica li veda ancora a una sola lunghezza dalla zona playoff, la continuità di risultati negativi ha fatto avvicinare minacciosamente l'ombra della zona playout. Attualmente, il vantaggio sul terzultimo posto è di soli cinque punti. Un margine tutt'altro che rassicurante, che impone una svolta immediata a partire dalla sfida contro l'Empoli.

Come arriva l'Empoli: La formazione di Dionisi si presenta reduce dalla sconfitta interna per 1 a 3 contro il Palermo. Un passo falso che, tuttavia, non ha intaccato il morale di una squadra che aveva ritrovato smalto e fiducia grazie a un ottimo momento di continuità: le tre vittorie consecutive ottenute in precedenza hanno infatti riportato la formazione toscana in zone di classifica più consone al blasone di un club appena retrocesso dalla massima serie. Fino a quel momento, la prima parte di campionato degli Azzurri era stata largamente al di sotto delle aspettative. Attualmente occupano l'ottavo posto ma la situazione, però, resta fluida e precaria: la classifica è corta e ci sono ben quattro squadre con il fiato sul collo dei toscani ed un risultato negativo potrebbe rovinare momentaneamente il buon recupero avvenuto nel mese di novembre.