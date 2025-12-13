Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il miglior attaccante per le medie di TMW è una storia di rinascita: Federico Bonazzoli

Il miglior attaccante per le medie di TMW è una storia di rinascita: Federico BonazzoliTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 07:15Serie A
Marco Conterio

Che una rondine non faccia primavera è una storia ben nota, ma dopo quattordici giornate di campionato, dopo che un tassello dopo l'altro dimostri di essere un punto fermo di una delle rivelazioni della nostra stagione, allora significa che forse siamo davanti auna realtà. Piano, però. Perché Federico Bonazzoli ha già vissuto sulle montagne russe di esaltazioni e cadute. Lo sa anche lui stesso, come detto dopo il 2-0 al Lecce. "Negli anni i complimenti mi hanno fatto male, spero di aver trovato un equilibrio nella quotidiano. Ho sempre fatto calcio divertendomi e vorrei continuare ad aiutare la squadra: poi se vengono altri gol, meglio così".

La classifica dei migliori attaccanti per TMW
1. Federico Bonazzoli (Cremonese) 6.39 (9)
2. Marcus Thuram (Inter) 6.39 (9)
3. Rasmus Højlund (Napoli) 6.35 (10)
4. Ange-Yoan Bonny (Inter) 6.33 (9)
5. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.33 (9)

Una storia di rinascita
Piano con le celebrazioni, è vero, ma quella di Bonazzoli è una storia di rinascita. Le medie voto non rispecchiano certo il valore assoluto dei giocatori ma danno comunque un'indicazione sulla stagione, sul rendimento e soprattutto sulla costanza. Che è quel che in fondo è sempre mancato aclasse 1997 di Manerbio. Che ha iniziato nelle giovanili dell'Inter, Walter Mazzarri lo trasforma nel secondo esordiente più giovane della storia del club nerazzurro dal dopoguerra dopo Beppe Bergomi. Golden Boy del Viareggio, quando era un torneo che realmente metteva in vetrina i migliori del paese, il resto è però una lunga serie di scelte che difficilmente gli permettono di esplodere. Sampdoria, Lanciano, Brescia, SPAL, Padova, Torino, Salernitana, Hellas Verona. No, Bonazzoli non tornerà più quel gioiello che premesse e promesse lasciavano presagire. O forse gli serviva la casa e il luogo ideale. Il tecnico giusto. Davide Nicola e la Cremonese.

Articoli correlati
Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 14 giornate: cambio al comando Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 14 giornate: cambio al comando
Bonazzoli torna a fare la differenza in A. E su Vardy: "Cerco di rendergli la partita... Bonazzoli torna a fare la differenza in A. E su Vardy: "Cerco di rendergli la partita più facile"
Cremonese, Bonazzoli: "Negli anni ho subito pressione, ora ho trovato equilibrio"... Cremonese, Bonazzoli: "Negli anni ho subito pressione, ora ho trovato equilibrio"
Altre notizie Serie A
Lecce, nel momento decisivo c'è Štulić. La classifica ora sorride Lecce, nel momento decisivo c'è Štulić. La classifica ora sorride
La Cremonese vuole fare uno step in avanti sul mercato: tutto sugli obiettivi di... La Cremonese vuole fare uno step in avanti sul mercato: tutto sugli obiettivi di gennaio
Juventus, Frattesi è un obiettivo. Ma l'intenzione è quella di rimanere all'Inter... TMWJuventus, Frattesi è un obiettivo. Ma l'intenzione è quella di rimanere all'Inter
Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi" TMW RadioGarbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Roma, ascolta Gasp: il mercato di gennaio è un’occasione, vietato fermarsi Roma, ascolta Gasp: il mercato di gennaio è un’occasione, vietato fermarsi
Qualcuno sa cosa pensa Allegri di Milan-Como a Perth? Beh, ovviamente... Qualcuno sa cosa pensa Allegri di Milan-Como a Perth? Beh, ovviamente...
Simone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo" TMW RadioSimone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Il miglior attaccante per le medie di TMW è una storia di rinascita: Federico Bonazzoli... Il miglior attaccante per le medie di TMW è una storia di rinascita: Federico Bonazzoli
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
Le più lette
1 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
2 Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 dicembre
4 David Hancko, lasciato fuori dall'hotel dell'Al Nassr. E deve giocare 20 anni all'Atletico
5 Tether allo scoperto: "Vogliamo comprare la Juve". Il CEO promette 1 miliardo di investimenti
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Dalla conferma di Ferguson alla panchina di Lang, i probabili undici del 15° turno di Serie A
Immagine top news n.1 Tether allo scoperto: "Vogliamo comprare la Juve". Il CEO promette 1 miliardo di investimenti
Immagine top news n.2 Serie A, deadline per Milan-Como a Perth. E i rossoneri chiedono calmieramento biglietti
Immagine top news n.3 Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, Lautaro-Thuram confermati
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: il Lecce si porta a +6 sulla zona retrocessione, Pisa terzultimo
Immagine top news n.5 Tether avanza, Exor smentisce: intanto dal 2019 Elkann ha versato 638 milioni nelle casse juventine
Immagine top news n.6 Il CEO di Tether: "Inviata offerta a Exor per comprare la Juve. Pronti a investire 1 miliardo nel club"
Immagine top news n.7 Ultimatum alla FIFA, la Serie A pronta a forzare la mano: tutto su Milan-Como
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti" Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.2 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita verità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Cremonese vuole fare uno step in avanti sul mercato: tutto sugli obiettivi di gennaio
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Frattesi è un obiettivo. Ma l'intenzione è quella di rimanere all'Inter
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Immagine news Serie A n.4 Roma, ascolta Gasp: il mercato di gennaio è un’occasione, vietato fermarsi
Immagine news Serie A n.5 Qualcuno sa cosa pensa Allegri di Milan-Como a Perth? Beh, ovviamente...
Immagine news Serie A n.6 Simone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Cesena-Mantova: Mignani per la continuità, Possanzini per invertire il trend
Immagine news Serie B n.2 Venezia-Monza, due decadute per un posto in Paradiso
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Sudtirol-Bari: è già tempo di uno scontro salvezza
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Spezia-Modena: Donadoni intenzionato a proseguire la striscia di vittorie consecutive
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Reggiana-Padova: granata per avvicinare i play-off, ospiti per la seconda gioia consecutiva in trasferta
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Juve Stabia - Empoli: azzurri pronti ad espugnare il fortino del Menti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pianese, Birindelli: "Tenuto botta contro la Juve Next Gen. Siamo in un trend di crescita"
Immagine news Serie C n.2 Juventus Next Gen, Brambilla: "Il pareggio con la Pianese ci lascia l'amaro in bocca"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 18ª giornata: non si fanno male Juventus NG e Pianese. Posta in palio divisa
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 18ª giornata: dopo i primi 45', ferme sullo 0-0 Juventus NG e Pianese
Immagine news Serie C n.5 Cesena-Mantova, i convocati di Possanzini: torna Bragantini. Ma si ferma Majer
Immagine news Serie C n.6 Cuoghi: "Il Vicenza vincerà il campionato. Il Ravenna è la vera sorpresa del Girone B"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Cagliari, orobici a due facce. Serve vincere per sperare nell'Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Lazio, Sarri non ha mai perso contro i ducali
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan Femminile, Bakker: "Derby con l'Inter è più di una semplice partita: è orgoglio, è passione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Como Women in fiducia, ma noi siamo cresciute tanto"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Canzi: "Napoli tra le più in forma del campionato. Grande rispetto"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "Con la Ternana vietato fare l'errore di crederla sfida già decisa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "La Fiorentina potrà lottare fino in fondo per i primi tre posti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions Cup 2026, la final four negli stadi di Arsenal e Brentford
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere