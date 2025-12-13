Serie B, Cesena-Mantova: Mignani per la continuità, Possanzini per invertire il trend

Intrigante sfida serale al "Manuzzi" tra Cesena e Mantova, in campo alle ore 19.30 in occasione del 16° turno di Serie B: si prospetta un confronto molto acceso tra due squadre intenzionate, per motivi differenti, a ottenere il bottino pieno a tutti i costi. Il match sarà diretto dal sig. Rapuano della sezione AIA di Rimini.

COME ARRIVA IL CESENA - Striscia aperta di due risultati utili di fila per i bianconeri che, dopo il successo per 1-0 nello scontro diretto con il Modena, hanno pareggiato per 1-1 nel giorno dell'Immacolata all'Euganeo contro il Padova. Ora al quarto posto della classifica con 27 punti, a -4 dalla vetta occupata da Frosinone e Monza, i romagnoli inseguono il quarto successo consecutivo tra le mura amiche dopo quelli ottenuti nelle ultime settimane ai danni di Carrarese (2-1), Avellino (3-0) e il già menzionato Modena. Mentre resta in dubbio la posizione dell'acciaccato Frabotta, mister Mignani potrebbe optare per un cambio in attacco rispetto all'ultima gara, proponendo Blesa al posto di Olivieri nel reparto che sarà completato dall'inamovibile Shpendi.

COME ARRIVA IL MANTOVA - Le ultime due sconfitte rimediate contro Venezia (3-0) e Reggiana (1-0) hanno complicato in maniera notevole il percorso salvezza dei virgiliani, ora terzultimi in graduatoria con 14 punti in coabitazione con Sudtirol e Spezia. In vista dell'incontro odierno, non fa ben sperare nemmeno lo score esterno dei ragazzi di Possanzini, che in questo primo scorcio di campionato hanno collezionato appena quattro punti lontano dal "Martelli", frutto di una vittoria, un pareggio e ben cinque battute d'arresto. Rientrano tra i convocati Bragantini e Mancuso, per i quali si prospetta comunque un inizio dalla panchina, mentre non saranno della contesa lo squalificato Radaelli e l'infortunato Majer. In chiave formazione, sarà 4-3-3 con Galuppini, Bonfanti e Ruocco in avanti.