Serie B, Sudtirol-Bari: è già tempo di uno scontro salvezza

La sedicesima giornata del campionato di Serie B mette in calendario un confronto fondamentale per la parte bassa della classifica. Alle 15:00 scenderanno in campo allo stadio Druso di Bolzano il Südtirol e il Bari. La gara si presenta come uno scontro diretto cruciale per la lotta per la permanenza nella categoria, dato che le due formazioni viaggiano nella zona playout e sono divise da un solo punto. I biancorossi altoatesini cercano i tre punti per risalire posizioni, mentre i pugliesi, partiti con ambizioni maggiori, devono trovare una svolta per allontanarsi dalle secche della classifica. I precedenti totali tra i due club, nove incontri, vedono un leggero predominio del Südtirol, che ha conquistato quattro vittorie contro le tre del Bari e due pareggi.

COME ARRIVA IL SUDTIROL - La formazione del Südtirol attraversa un momento di difficoltà, con la vittoria che manca dal mese di settembre. Questo dato spiega la posizione deficitaria degli altoatesini nella classifica del campionato cadetto. La squadra guidata dall'allenatore Fabrizio Castori, però, ha dimostrato organizzazione tattica e solidità difensiva, caratteristiche che la distinguono. Non a caso, il Südtirol ha subito meno reti rispetto alle dirette concorrenti nella zona bassa. L'ultimo turno ha visto i biancorossi strappare un pareggio di prestigio contro il Monza, candidata alla promozione. Quel punto, il nono segno "X" stagionale, ha aumentato il morale e ha confermato la compattezza del club di Bolzano. Per la partita contro il Bari, mister Castori potrebbe schierare i migliori giocatori a disposizione; si profila il ritorno di Odogwu in attacco, affiancato possibilmente da Pecorino, che ha segnato nell'ultima gara.

COME ARRIVA IL BARI - Il Bari vive una stagione sin qui incolore, che ha portato all'esonero dell'allenatore Fabio Caserta e al richiamo in panchina di Vincenzo Vivarini. Il tecnico ha chiesto esplicitamente alla sua squadra di fare assolutamente risultato in questa trasferta a Bolzano, per acquisire punti pesanti per la salvezza e uscire dal periodo critico. I "Galletti" non vincono da cinque partite, con un bilancio di tre pareggi e due sconfitte. Mister Vivarini dovrà affrontare la gara con l'assenza dello squalificato Meroni e degli infortunati Bellomo e Castrovilli, motivo per cui ci saranno certamente cambi nell'undici iniziale. In difesa, Pucino e Kassama sono in lizza per un posto; a centrocampo è atteso Maggiore, mentre in attacco il titolare potrebbe essere Partipilo. La probabile formazione pugliese vedrà l'utilizzo del modulo 3-4-2-1.