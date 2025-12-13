Serie B, Reggiana-Padova: granata per avvicinare i play-off, ospiti per la seconda gioia consecutiva in trasferta

Reggiana e Padova sono pronte a sfidarsi nella sedicesima giornata di Serie BKT. Al Mapei Stadium va infatti in scena una sfida fra due squadre che occupano al momento la metà della classifica e che cercano continuità di risultati per aggredire la zona playoff.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Gli uomini di Dionigi stanno disputando un campionato di buon livello e hanno ritrovato i tre punti nell'ultima sfida contro il Mantova, gioia che mancava ormai da quattro gare. Adesso per i granata l'imperativo è trovare la continuità per mantenere il contatto con le zone nobili della classifica.

COME ARRIVA IL PADOVA - I Biancoscudati di Andreoletti sono invece reduci dal pareggio agguantato in extremis contro il Cesena, un buon risultato contro una delle squadre più forti del campionato che può dare fiducia in vista di questa gara. L'obiettivo per i veneti è quello di operare il sorpasso in classifica proprio ai danni della Reggiana, per entrare nella parte sinistra della classifica.