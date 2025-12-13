Tether si fa avanti: offerta sul tavolo, ma Elkann non vuole vendere la Juve

La Juventus, ieri, ha ripreso la preparazione in vista della sfida contro il Bologna. Per questo match, Luciano Spalletti probabilmente farà qualche cambio di formazione. In particolare, dal primo minuto si rivedrà Conceição. Il portoghese giocherà al fianco di Yildiz e alle spalle di uno tra David e Openda. Dopodiché resta da capire se Spalletti vorrà accelerare il processo del passaggio alla difesa a 4. Bremer e Rugani saranno a disposizione, ma la sensazione è che non saranno in campo dal primo minuto. Però il tecnico di Certaldo potrebbe comunque schierare Kalulu e Kelly in mezzo e McKennie e Cabal sulle fasce.

Yildiz torna a Bologna.

Lo scorso campionato Kenan Yildiz non era stato a disposizione della Juventus per la gara contro il Bologna. Infatti, il turco venne squalificato per una gomitata a Bianco dopo la gara giocata a fine aprile contro il Monza. Dunque, Yildiz non fu a disposizione di Tudor il 4 maggio contro il Bologna. Ma il turco al Dall’Ara ha già fatto vedere di cosa è capace e nel 2023 segnò il gol del 3-3 contro l’allora squadra di Thiago Motta. Quella rete fu decisiva ai fini del risultato e la Juventus rimontò dopo essere andata in svantaggio per 3-0. Quella sfida fu particolare per i bianconeri perché arrivava dopo la vittoria della Coppa Italia e dopo l’esonero di Massimiliano Allegri. All’epoca Yildiz era un giocatore decisamente diverso da quello attuale. Allora era un giovane di belle speranze che cercava il suo posto nella Juventus. Adesso si presenterà a Bologna con il 10 sulla schiena e con lo status di leader tecnico dei bianconeri. Yildiz è uno dei giocatori più decisivi della Juventus visto che è entrato nel 44% delle 18 reti segnate dalla Vecchia Signora. Per questo motivo anche domenica sera Spalletti si affiderà alla sua stella turca.

Offerta di Tether a Exor per comprare la Juventus.

Tether ha poco più dell’11% delle quote della Juventus e ha manifestato l’intenzione ad Exor di rilevare il club. Ad annunciarlo è stato il Ceo della società di criptovalute, tramite X: “Oggi Tether ha inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota di Juventus. Sin dall’inizio il nostro obiettivo è sempre stato quello di sostenere la squadra e riportarla alla gloria che merita. Come parte del nostro commitment, se questa transazione andrà a buon fine, Tether investirà 1 miliardo di Euro nel club”. Tether, fin dal suo ingresso nella Juventus, ha manifestato l’intenzione di riportare in alto la Vecchia Signora e ieri è stato fatto il primo passo ufficiale per provare a prendere la quota di maggioranza. Adesso si attende di capire quali saranno le intenzioni di Exor. Anche se qualche ora prima del post di Ardoino, un portavoce della holding della famiglia Agnelli aveva smentito le voci circolate venerdì di un possibile ingresso nel club di un nuovo socio: “Non sono in corso negoziazioni riguardanti la vendita di una quota della Juventus”, questa la dichiarazione del portavoce di Exor all’Ansa, che ha anche chiarito che si “smentisce categoricamente recenti rumors di stampa”.